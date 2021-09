ABANDONA EL PERÚ. Magaly Medina se presentó en el programa ‘Hoy es sábado con Andrés’ para soltar una ‘bomba’. La ‘urraca’ reveló que Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, deja el Perú para radicar en México tras la firma de su contrato con un importante canal de la televisión azteca.

“Vino mi productor general a decirme ¿Adivina qué? ¿Adivina quién se internacionaliza y quién en estos días va a firmar un contrato con una empresa de televisión internacional? Me dice nada menos que Andrés Hurtado”, sorprendió la ‘urraca’.

Andrés Hurtado se va del Perú: ‘Chibolín’ firmó contrato con Azteca TV y vivirá en lujoso triplex

La conductora de Magaly TV La Firme dio detalles de la contratación de ‘chibolín’ con la famosa productora de Azteca Televisión. Según dijo, la firma es 100% verídica y no se trata de ningún cuento.

“No lo podía creer, se va como flamante contratación de Azteca Televisión, ciudad de México, y nosotros vamos a ser parte del contrato y si tú autorizas puedo ir a grabarlo a Andrés allá cuando firme su contrato y así fue. Nos fuimos, lo trasladaron en helicóptero, estuvimos con el gerente general de Azteca TV, vimos la firma de contrato, es real”, remarcó.

Sin embargo, Magaly reveló que la llegada de Hurtado a México fue realmente de una celebridad al asegurar que el canal le ha dado todos los lujos de los que está acostumbrado como un triplex, un ferrari e incluso lo trasladaron en helicóptero.

“Llegó a Azteca en un Ferrari, valorado en 350 mil dólares y dicen que te lo han regalado... Vive en un triplex fabuloso, en la zona de La Condensa, una de las mejores zonas de México”, agregó dejando boquiabiertos a todos.

MAGALY MEDINA PIERDE LA FE

La ‘urraca’, Magaly Medina, argumentó que ella es producto peruano y que ya descartó por completo la idea de internacionalizarse como lo ha hecho Andrés Hurtado.

“Mi equipo de producción me sorprende dándome una noticia cuando tantos artistas de este país de alguna forma u otra hemos querido ir a otro país, a otro canal a internacionalizarnos. Yo ya perdí las esperanzas de internacionalizarme hace años, no lo intenté porque siempre he dicho que soy un producto peruano”, sostuvo.