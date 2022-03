Andrés Hurtado contó pormenores de su conversación con el presidente Pedro Castillo para coordinar ayuda para los niños que padecen cáncer. El conductor de Hoy es Sábado con Andrés afirmó que hay una buena disposición del primer mandatario para atender este problema; pero sin embargo deben esperar que pase el tema de la vacancia.

‘Chibolín’ manifestó que el primer mandatario no podía recibirlos para que no se politizará el tema; pero el jueves pasado se reunieron y conversaron ‘largo y tendido’ sobre el problema de la ayuda que necesitan los niños con cáncer y los pequeños con cuadriplejia.

“(Castillo) No me daba todavía la cita, porque lógicamente el país está movido por el tema de la vacancia; pero los niños no pueden esperar. Esto va más allá, es un tema muy profundo, es un tema de cáncer porque no hay las medicinas para estos niños. Entonces yo tenía que esperar a que pase toda esta reverenda porquería, todo este tema del presidente con toda esta gente”, manifestó.

TROME | Andrés Hurtado dio detalles de reunión con Pedro Castillo. (Porque hoy es sábado con Andrés)

Andrés Hurtado añadió que a él no le interesa el tema político, sino el corazón del presidente Pedro Castillo. “Cuando pase el tema de la vacancia, vienes con los niños a Palacio para decirle al país lo que tengo que decirle sobre el tema del cáncer”, contó el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés sobre las palabras que le dijo el mandatario.

LA MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA PEDRO CASTILLO

Este lunes 28 de marzo, el Congreso de la República debatirá la moción de vacancia contra Pedro Castillo, por ello el mandatario le dijo a Andrés Hurtado, que recién después que pase toda esta situación lo volverá a recibir en Palacio; pero esta vez con algunos de los pequeños víctimas del cáncer.

Andrés Hurtado también destacó que ninguno de los otros presidentes lo recibieron; sin embargo Pedro Castillo lo atendió. “El presidente se interesó del tema y llamó, fue prudente y esperó (para que puedan reunirse)”, manifestó.

Finalmente Andrés Hurtado afirmó que a él no le interesa el tema político; sino el corazón del presidente Pedro Castillo.





