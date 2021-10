En la última edición de su programa, Andrés Hurtado reveló que viajará a Dubái junto a a su familia gracias a una invitación que le hizo una empresa de criptomonedas.

Andrés Hurtado se mostró muy contento y emocionado pues era primera vez que conocería la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos que se caracteriza por sus lujos y extravagancias.

“Estoy feliz, sé que en enero nos vamos a Dubái, también me voy a diciembre. Estoy feliz, nunca he ido a Dubái. Iré con toda mi familia, con Josetty, con Génesis. Y todo gracias a las criptomonedas”, dijo Andrés Hurtado.

Como se recuerda, Andrés Hurtado siempre se ha caracterizado por mostrar todos sus lujos en su programa: Desde cucharas marca Versace, hasta una cama con un edredón Louis Vuitton.

Andrés Hurtado anuncia que viajará a Dubái con toda su familia (Video: Panamericana)

JB LE RECLAMÓ POR UNA DEUDA

A través de redes sociales, Jorge Benavides recordó la vez que encaró a Chibolín y le preguntó en qué momento lo había apoyado de manera económica. “¿No me dijiste que querías hacer el Wasap y necesitabas para vestuario?”, le contestó Andrés Hurtado.

“Ahh, yo te he pedido plata... ¿Cuándo me vas a pagar mis 250 dólares. Me dijiste, ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’, me fui volando al grifo y estabas esperando sin zapatos”, reveló JB.

‘Chibolín’ reconoció el préstamo y que no le pagó pero le indicó que en alguna oportunidad él necesitó para la leche de su hijita y le llevó el dinero a las 2 de la madrugada. “Pero fueron 10 soles, yo te di a ti 200 dólares”, contestó Jorge Benavides.