El actor Andrés Vílchez dijo que la ‘química’ que tiene con Patricia Barreto, ‘Maricucha’, traspasa la pantalla chica y probará suerte en el extranjero. Además, comentó que le gustaría que se haga una segunda parte de la exitosa producción.

“Creo que la clave de éxito de la serie está en las personas que están detrás de este proyecto, la dirección y el elenco. Somos como una familia interna, tenemos una conexión desde el primer día, que nos permite tener esta confianza y no tener poses ni inseguridades si nos equivocamos ante la vergüenza de hacer comedia. Eso es lo divertido y rico de este proyecto, que nos divertimos”, señaló Andrés.

Te sientes cómodo en el personaje de ‘Renato’, ¿te identificas con él?

Me identifico con él en algunas cosas, en lo vulnerable, lo romántico, en lo luchador que es para proteger a su familia, para proteger su relación. En lo que si no me identifico es en callar este secreto de mi padre ante mi madre. Andrés lo diría con todas sus palabras porque es una responsabilidad de la otra persona y no tiene por qué asumirla, pero sabemos que esto es ficción.

Hay muy buena ‘química’ con Patricia Barreto, la ‘Maricucha’, incluso se habló que había traspasado las pantallas.

A Paty la conozco de años atrás, de ‘No me digas solterona’. Es muy gracioso porque cuando nos conocimos era un ‘hola y chau’. Yo la veía como una persona seria, mayor. Y ella me dice que me veía como un niño, como un influencer, Tiktoker y ahora hemos hecho una conexión. Hemos desarrollado una confianza y una seguridad el uno con el otro, nos hemos conocido sin capas, tal cual. Esa ‘química’ que desarrollamos es algo que traspasa las pantallas y la gente dice: “Yo quiero que esas dos personas sean pareja en la vida real”. Nosotros nos divertimos bastante, jugamos, no nos juzgamos y tenemos una confianza increíble tanto dentro como fuera de las pantallas.

¿Habrá la posibilidad de una segunda parte de Maricucha?

Personalmente me encantaría porque Maricucha es un personaje con muchas posibilidades, es una comedia donde puedes encontrar varias historias. Cuando nosotros conversamos decimos que sería chévere que aparezca la mamá y el papá de Maricucha, que los Corbacho se vayan a vivir a otro lado. De verdad, nos encantaría que haya una segunda temporada y que se sigan desarrollando más historias. Pero eso depende de la producción, que es la que decide, y bueno del éxito o también del cariño del público que está presente.

Comentaste que tienes otros proyectos en el extranjero, ¿se concretarán a corto plazo?

Eso me lo guardo para mí. Pero tengo una corazonada que me están llamando del extranjero para seguir haciendo cosas, quiero hacer otro tipo de personajes, descubrir un poco más de lo que hay afuera. Más que todo quiero arriesgarme y no quedarme con el bichito de que hubiera pasado, si lo hubiera hecho. Eso no descarta que quiera seguir haciendo ficción acá, me fascina estar conectado con mi público, con la familia en sus hogares.