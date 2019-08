Andrés Vílchez y Ximena Palomino de 'En la piel de Alicia': ¿Hay más que una amistad entre ellos? | ENTREVISTA

Ximena Palomino (Alicia) y Andrés Vílchez (Héctor), personajes protagónicos de la exitosa novela ‘En la piel de Alicia’, que transmite América Televisión, revelan que se conocieron hace dos meses y que las cosas han fluido bien entre ellos, pero aclaran que no son pareja en la vida real. Él cuenta que se siente tranquilo al lado de Alessandra Fuller y a ella no le gusta mezclar el trabajo con el placer.

Hace poco hicieron un viaje juntos a Chiclayo, ¿tienen algo más que una amistad?

Andrés: Sucede que coincidimos en días feriados y aprovechamos para viajar al norte, conocimos algunos sitios, fue una bonita experiencia. Tenemos una linda amistad, nos conocemos hace dos meses y las cosas fluyen bien. Yo no sé qué pueda pasar más adelante. A mí Ximena me gusta porque es una mujer auténtica.

Ximena: Andrés es una muy buena persona. Viajamos para aprovechar unos días libres que tuvimos. Fuimos a la casa de su abuela y todo fue muy divertido. Tenemos una linda amistad, pero nada más, eso lo tengo clarito. Hace muchos años aprendí que no se mezcla el trabajo con el amor.

Andrés, ¿cuál es el tipo de relación con Alessandra Fuller?

Somos muy cercanos, tenemos una relación sincera, transparente, no fingimos ni somos falsos, y disfrutamos cada momento. No le ponemos título a nuestra relación, con ella me siento libre. La conozco hace tres años, hemos trabajado juntos en ‘Ven baila quinceañera’ y viajado juntos muchas veces.

Andrés Vílchez y Ximena Lozano Andrés Vílchez y Ximena Palomino

¿Entonces, esperas que las cosas fluyan?

Disfrutamos cada momento, y sí, que las cosas fluyan. Con ‘Ale’ tengo mucha tranquilidad.

¿Y esa foto con Leslie Stewart, donde le besas el cuello?

Ja, ja, ja... es que hay confianza con ella; además, Leslie tiene pareja, es una señora muy atractiva. En cada viaje que hemos coincidido ella me cuida, es una loca y me encanta disfrutar de su energía, no es nada conservadora y muy extrovertida, siempre se presta para la chacota. Nos divertimos sin mala intención, siempre con mucho respeto.

‘LA NOVELA ES UNA DURA REALIDAD’



¿Ximena, cómo asumes el personaje de ‘Alicia’, una chica víctima de violencia sexual?

Desde que me dieron el personaje fue un reto enorme porque tuve que investigar mucho, viendo entrevistas de chicas que han pasado por esas duras experiencias, para poder ponerme en la piel de ‘Alicia’ y hacerlo más real. Desde que empezamos el proyecto, hace dos meses, termino el día muy agotada, es exigente.

¿Te ha cambiado la vida?

Sí, mucho. Ahora me doy cuenta de que muchas cosas que consideramos ‘normales’ en la vida, son agresiones de una sociedad machista como en la que vivimos. Veo hacia atrás y encuentro muchos momentos en los que me han agredido sin ser consciente, y a veces, muchas callamos por miedo. Eso no está bien y tenemos que ir cambiando las cosas.

Andrés Vílchez y Ximena Lozano Andrés Vílchez y Ximena Palomino

¿Has sido víctima de agresión física?

No, pero sí verbal.

¿Y el público cómo ha tomado tu personaje?

Desde la primera semana la gente me reconoce y llama ‘Alicia’, eso es muy lindo. Pero lo más importante es que muchas mujeres me han escrito contándome sus historias, unas dicen que ver la novela las ayuda a liberarse y otras, a recuperarse de lo que vivieron. Hasta he tenido que derivarlas a un especialista para que las ayuden.

Es un gran paso para el cambio que se busca...

Claro, estamos avanzando. Todo esto es muy fuerte, lloré mucho viendo documentales y películas respecto al tema. Aún nos faltan leyes severas para cambiar esta dura realidad.

¿Andrés, y cómo es ‘Héctor’ en la historia?

Es un chico antisocial, introvertido, callado y muy observador, que se dedica al reciclaje y termina siendo uno de los sospechosos del caso, porque encontró a ‘Alicia’ y la llevó al hospital. Esa noche intenté entrar a la discoteca, pero no me dejaron y comencé a deambular por un descampado buscando cosas de reciclaje. Por mi carácter no pude explicar las cosas y soy uno de los sospechosos. Además, tengo un pasado con la muerte de una enamorada en un incendio.

¿Es todo un reto en tu carrera?

Es un giro de 180 grados, porque es diferente a los personajes que hice y requiere de mucha entrega. Hace seis años empecé siendo ‘Ciro’, y poco a poco, fui creciendo.

Se viene el estreno de la novela que grabaste en Ecuador...

Sí, el 20 de agosto se estrena la novela ‘Sharon, la hechicera’, donde tendré el papel antagónico, con un perfil de un tipo agresivo, manipulador y controlador. Estuve seis meses por allá y es una grata experiencia que pronto se verá en pantallas.