QUIERE QUE LE TENGAN PENA. Andrés Wiese será entrevistado en el programa La Banda del Chino, el cual dirige Aldo Miyashiro. En el adelanto del mismo, el actor aparece desencajado y luce cabizbajo.

Andrés Wiese anunció esta tarde que dará una entrevista para hablar sobre las denuncias de acoso y maltrato que hay en su contra en el programa “La Banda del Chino”. En el adelanto del mismo, se ve al actor bastante afectado. Lo que es considerado por usuarios de redes sociales como un intento de victimización.

Andrés Wiese siente que le debe unas disculpas a sus seguidores debido al escándalo en el que está involucrado. “Han sido tal vez los días más difíciles de mi vida, tanto por lo vulnerable que eso me hizo sentir, como porque alrededor de los videos, algunas personas difundieron acusaciones injustas y mentiras sobre mí”, menciona el actor en su cuenta de Facebook.

“Sólo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida”, escribió Andrés Wiese sobre la entrevista que le dará a Aldo Miyashiro.

LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

El 10 de junio, una adolescente de 17 años denunció en el programa Magaly TV La Firme ser acosada por el actor Andrés Wiese, en quien depositó su confianza. La joven afirma que él le mandó fotos íntimas y también le pidió que le enviará desnudos.

No fue la única joven con quien habría mantenido este tipo de conversaciones, el programa también mostró otros chats donde el actor participa y pide este tipo de contenido. Magaly Medina no específica si se trata de un patrón, pero le llama la atención que el actor use su fama para entablar conversaciones de este tipo con sus seguidoras.

A estas acusaciones también se suma la que hizo la actriz Mayra Couto en contra del actor. La actriz, quien compartió roles cerca de ocho años con Wiese en la serie Al Fondo Hay Sitio, señaló que él la rozaba con su parte íntima y que además, mantenía una actitud bastante abusiva con ella durante el tiempo que actuaron en la producción de Efraín Aguilar.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me sentí acosada por ti. Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis para evitar tus roces”, inició la actriz que ahora radica en Cuba.

Andrés Wiese aparece triste en adelanto de La Banda del Chino (TROME)

