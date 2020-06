Por: Eric Castillo

El actor Adolfo Chuiman contó que Andrés Wiese se encuentra ‘destrozado’ tras estas dos denuncias.

“He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto”, señaló el actor.

Tú has trabajado 8 años con Andrés y compartían el camerino, ¿viste algo que debas revelar?

Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo he quedado asombrado.

Del mismo modo, el productor general de ‘Al fondo hay sitio’, Efraín Aguilar, expresó que nunca nadie se quejó del comportamiento de Andrés Wiese.

“Mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal. Durante esos ocho años nadie tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese. La señorita Mayra Couto, a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y nunca insinuó o mencionó al señor Wiese”, refirió.

En tanto, la actriz Karina Calmet se solidarizó con Mayra. “Debe haber sido un infierno pasar por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino cómo debe sentirse”, detalló.