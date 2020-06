MISTERIO DEVELADO. Andrés Wiese dará su versión de los hechos en el programa “La Banda del Chino” que conduce Aldo Miyashiro.

“La entrevista será hoy martes a las 11:30pm con Aldo Miyashiro en “La Banda del Chino””, escribió Andrés Wiese en su página de Facebook. La publicación alcanzó los 10.000 me gusta. Usuarios en redes sociales esperan que Aldo Miyashiro sea justo con las denuncias en contra del actor, donde hay involucrada una menor de edad.

Andrés Wiese siente que le debe unas disculpas a sus seguidores debido al escándalo en el que está involucrado. “Han sido tal vez los días más difíciles de mi vida, tanto por lo vulnerable que eso me hizo sentir, como porque alrededor de los videos, algunas personas difundieron acusaciones injustas y mentiras sobre mí”, menciona el actor en su cuenta de Facebook.

“Sólo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida”, escribió Andrés Wiese sobre la entrevista que le dará a Aldo Miyashiro.

Como se recuerda, Andrés Wiese también le recomendó a sus seguidores que no se envuelvan en ninguna polémica. “Y les vuelvo a pedir algo muy importante a todos mis seguidores; no ataquen a nadie, no insulten a nadie, todos son libres de opinar... siempre y cuando sea con respeto”, indicó el actor.

Magaly Medina a Sergio Galliani por defender a Andrés Wiese: “¿No tiene hijas, hermanas, madre?”

VIDEOS RELACIONADOS

Andrés Wiese: todo sobre el polémico caso del actor - TROME

Magaly Medina lee chat falso entre Andrés Wiese y La Beba Army (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Alejandra Baigorria: Tras reportaje donde Magaly le pide que no persiga a George Forsyth, chica reality explica qué fue a hacer a Gamarra

Magaly indignada con Ale Baigorria y le pide que tenga dignidad: “George ni siquiera sabe tu nombre”

Beto Ortiz explota contra Sigrid Bazán: “Ahora cualquiera se sienta delante de una cámara y se vuelve lideresa de opinión”

Mamá de Renzo Costa lo saluda por el Día del Padre con misteriosa foto y se desatan rumores sobre su paternidad

Andrés Hurtado molesto con sus hijas en el Día del Padre: “Ni un lápiz Mongol me han regalado”