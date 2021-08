“Magaly TV: La Firme” difundió un ampay protagonizado por Andrea Luna y Andrés Wiese, donde ambos actores se dan un apasionado beso.

Ante la filtración de estas imágenes, la actriz nacional recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado, donde señaló que se encuentra en Miami desde hace varias semanas, pero sin mencionar que puso fin a su relación sentimental con el actor Pietro Sibille.

“Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal”, escribió Andrea Luna en su perfil de Instagram.

“Regreso a Perú pronto con mi familia a continuar mi vida. Agradezco a la gente que me apoya y sigue mi carrera hace muchos años. Mis verdaderos amigos y mi familia saben que esta es mi prioridad y lo más importante para mi ahora”, agregó.

Como se recuerda, la actriz Andrea Luna tenía una relación sentimental con su colega Pietro Sibille desde hace varios años y ninguno de los dos oficializó el fin de su historia de amor.

