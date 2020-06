LAS DENUNCIAS CONTRA ANDRÉS WIESE CONTINÚAN. En esta ocasión se viralizó un video donde el actor reconoce que tuvo problemas para besar a una colega en Al Fondo Hay Sitio debido a que comió una lata de atún.

El video adquiere sentido tras las declaraciones que hizo Mayra Couto en contra del actor. La actriz señaló que fue maltratada y acosada por Andrés Wiese. Uno de los malos tratos que denuncia la joven es que su colega fumaba cigarro en las escenas de beso que tenían que hacer. En muchas ocasiones, Couto le pidió que no lo hiciera, sin embargo, él continuó. En venganza, la actriz indicó que comió una cebolla.

“Comenzaste a echar m... (...) saboteaste mi trabajo. Y cuando me abrazabas me ahorcabas un poco”, contó Mayra Couto, agregando que comía cebolla para hacerlo sentir incómodo como él lo hacía cuando tenía que soportar su aliento de cigarrillo.

En el video que se viralizó en redes sociales, Andrés Wiese reconoce que “me han chapado después de comer algo oloroso, me han chapado, quisiera contar un poco más de esta historia pero me voy a meter en un problema. He hecho una serie ocho años, Al Fondo Hay Sitio, no voy a decir con qué personaje, pero sí me ha tocado”.

La denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese se produce luego de que el programa Magaly TV La Firme revelará que el actor le pedía videos íntimos a una menor de edad. La adolescente, a quien llamaron Alejandra para proteger su identidad, habló para el programa de Magaly Medina con autorización de su madre. En la entrevista, contó que todo comenzó cuando etiquetó al actor en sus historias de Instagram y luego el comenzó a hablarle.

Más adelante, le mandó un video de su rostro para finalmente enviarle otra imagen de él desnudo, la cual fue difundido en el programa de Magaly Medina. “Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mandó una foto en la bañera”, dijo la menor, agregando que también le exigía ver lo mismo de ella.

Cuando Andrés Wiese mantuvo la conversación con la menor edad, él estaba en una relación con Thaiss Felman, pero Alejandra mencionó que nunca le dijo nada sobre este tema. La adolescente sostuvo que nunca tuvo una amistad con el popular actor, que fue nominado como uno de los rostros más hermosos del mundo.

