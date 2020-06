La actriz Carolina Cano usó su cuenta de Twitter para pronunciarse a favor de su amigo Andrés Wiese y las denuncias en su contra que hiciera Mayra Couto y una menor de 17 años. “Es un gran compañero, amigo y profesional", indicó la rubia actriz.

En el mensaje, Carolina Cano asegura estar en contra de todo tipo de acoso y precisa que jamás tuvo problemas con Andrés Wiese con quien trabajó en distintos proyectos. Precisó que nunca lo vio comportarse de manera irrespetuosa con nadie.

“La prensa no debe divulgar cosas sin una previa investigación seria y nosotros no podemos sumarnos a eso con morbo, compartiendo posts sin saber realmente los hechos o la versión de ambas partes, estas cosas a la ligera destruyen vidas, no seamos cómplices”, aseguró Carolina Cano en su pronunciamiento.

Como se recuerda, Mayra Couto quien usó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de acoso por parte de Andrés Wiese, cuando trabajaban en la teleserie. Asimismo, una menor de 17 años también denunció al actor por enviarle fotos y videos desnudo.

MAYRA COUTO PODRÍA TOMAR ACCIONES LEGALES

Mayra Couto contó que le pidió a un amigo del equipo de la producción de ‘Al fondo hay sitio’ que observe qué es lo que sucedía en las escenas con Andrés Wiese, y le contestó que también se había dado cuenta de esos movimientos inapropiados.

Asimismo, la recordada ‘Grace’ de la serie agregó que muchas veces sufrió de bullying durante las grabaciones por parte del actor. Según la actriz, esto respondería a que rechazó tres veces un intento de beso cuando estaban en Nueva York.

En su testimonio, Mayra Couto concluye pidiendo la ayuda de una “abogada feminista”, dando a entender que podría iniciar acciones legales contra el recordado ‘Nicolás de las Casas’.

