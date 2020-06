Andrés Wiese sigue en el ojo de la tormenta. Luego que ayer subiera por error un video íntimo en sus historias de Instagram y por el cual el actor pidió disculpas y que por favor no se compartiera , hace instantes Rodrigo González, ‘Peluchín’, publicó unas conversaciones que el popular ‘Ricolás’ habría entablado con una usuaria y a la que habría pedido fotos o videos ‘tocándose’ a lo que la joven se habría negado, porque ‘tendría que conocerlo más’ para hacer ese tipo de envíos.

Desde hace semanas el nombre de Andrés Wiese tomó gran revuelo debido que el actor de ‘Al Fondo hay sitio’ denunció a través de sus redes sociales el constante acoso del que es víctima de por parte de usuarias que no dudan en dejarle mensajes de doble sentido y explícitos, por lo que pidió a sus seguidores que eviten ese tipo de comentarios, pues le parecía una completa falta de respeto.

Sin embargo, ayer viernes por un error 'involuntario’ Andrés Wiese nuevamente fue tendencia. El actor subió a sus historias de Instagram un video en el que luce una erección. Rápidamente las imágenes fueron borradas por el artista, pero varias personas ya le habían hecho captura y se lo enviaron a Rodrigo González, quien no dudó en subirlo a su cuenta oficial.

A pesar que Andrés pidió disculpas y le escribió a sus usuarios pidiendo que no compartan el video, hoy el periodista de espectáculos puso en evidencia a ‘Nicolás de las Casas’ publicando un supuesto chat donde le habría pedido un ‘pack’ a una usuaria, pero ella lo rechazó.

En la conversación se nota que el actor tiene mucha confianza con la usuaria, porque ella le pregunta '¿Qué te gustaría ver? y él responde ‘A ti sin nada, tocándote’. Ella replica: ‘no lo haré, sorry. Tendría que conocerte más’.

En otro pantallazo se lee que Andrés Wiese le dice: “Lo respeto y lo entiendo”. “Qué bueno que me lo dices, porque estaba a punto de mandar algo que me iba a dejar como el más malcriado... Y sorry, es el aislamiento”

Peluchín publica chats hot de Andrés Wiese en Instagram

PIDIÓ DISCULPAS POR VIDEO ÍNTIMO

Andrés Wiese, conocido popularmente como ‘Ricolás’ de ‘Al fondo hay sitio’, pidió a sus seguidores no difundir el video íntimo que compartió por error en su cuenta de Instagram. El actor, quien habría pensado que estaba en privado, borró la publicación cuando se percató que estaba abierto para todo el público. Lamentablemente, las imágenes ha sido distribuidas por las redes sociales.

Una usuaria compartió el momento en que el artista le pide que no comparta el video porque es parte de su privacidad: “Andrés Wiese me dijo esto, cualquiera comete un error no estén rotando su video que era privado. Fin”, escribió la cibernauta.

Por su parte, el actor indicó en el mensaje de Instagram a la usuaria: “Te pido, por favor, no compartas eso porque fue un error mío que le pudo pasar a cualquiera. Era algo privado y lo publiqué sin querer, fue mi error y lo lamento mucho. Gracias por entender”.

