Andrés Wiese se pronunció ante una nueva denuncia de ‘sexting’ en redes sociales. Desde Tailandia, el actor respondió al reportaje de Magaly Medina que exhibió supuestos mensajes comprometedores de él con una jovencita.

“Hemos dormido tarde”, “Pero he dormido buenazo”, “Yo también dormí rico”, “¿Te vienes o te da flojera?”, fueron los mensajes que expuso la ‘urraca’ en su programa de una página llamada ‘Misses del Perú Off’

Mediante su cuenta de Instagram, Andrés Wiese negó que esas conversaciones sean actuales cuando él se encuentra en un nuevo romance en su vida. Incluso el reportaje de Magay deja entrever que estaría faltando el respeto a la ex Miss Perú, Janick Maceta.

“Es realmente muy bajo lo que están tratando de hacer. Están pasando un chat y videos que no corresponden a este año y están mintiendo. Ni siquiera se toman la molestia de investigar antes de salir a tratar de destruir a una persona por morbo y dañar a sus seres queridos ”, escribió el actor.

Andrés Wiese confirmaría romance con Janick Maceta

El conocido ‘Ricolás’ de Al Fondo Hay Sitio argumentó que los chats mostrados no son actuales y anunció que exigirá un peritaje para confirmar que todo se trata de una difamación otra vez. Además, dejó entrever que Janick Maceta es su nueva pareja y confía en él.

“Yo tengo la conciencia muy tranquila y la persona que está a mi lado confía en mí, pero no merece esto. Espero demuestren que todo lo que han mostrado es de este año y no al año pasado cuando estaba soltero. Basta por favor”, agregó.

Andrés Wiese comparte comunicado ante nueva denuncia de chats comprometedores. Foto: Instagram