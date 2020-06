UN POCO CONTRADICTORIO. En la segunda parte de la entrevista de Aldo Miyashiro a Andrés Wiese que se emitió hoy por “La Banda del Chino”, el actor habla sobre la posibilidad de demandar a Mayra Couto tras denuncia de maltrato que hizo contra su colega.

Aldo Miyashiro menciona que Mayra Couto tiene mucho miedo porque sabe que Andrés Wiese la demandará. El actor indica “yo no quisiera demandar a nadie, pero lamentablemente me tengo que defender en primer lugar. Espero que se hagan los peritajes y sí se demuestra que soy culpable asumo mi responsabilidad, pero si no es así ya mi abogado se encargará de decirme que es lo que tengo que hacer”.

Andrés Wiese precisa que no quiere atacar a Mayra Couto. “Yo no quisiera demandar a Mayra, yo les pido que no ataquen a Mayra, en redes he visto que la atacan, yo entiendo que es muy difícil para muchas mujeres violentadas, estamos en la misma lucha, queremos el mismo fin”, dice el actor.

Finalmente, Andrés Wiese afirma que la denuncia de Mayra Couto se ha convertido en un circo mediático. “Es difícil por supuesto que es difícil, pero no es este el caso. Mayra me hizo una denuncia como si yo la hubiera violentado ocho años cuando no es cierto. Ahora me toca a mí salir a dar la cara, como es esta entrevista y es la única que voy a hacer, después de esto hablaran solo mis abogados, no ataquen a nadie y que se acabe este circo mediático”, señala.

Andrés Wiese juega al suspenso con demanda contra Mayra Couto, pero pide que no la ataquen (TROME)

