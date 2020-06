El programa de Magaly Medina difundió la noche del lunes un informe en el que una adolescente de 17 años denunció que fue acosada por el actor Andrés Wiese , quien le habría compartido videos y fotos totalmente desnudo a través de una conversación que ambos tuvieron vía Instagram. Sin embargo, la abogada Claudia Zumaeta manifestó que el popular ‘Nicolás de las Casas’ no podría ser denunciado ni acusado de algún delito debido a un vacío legal que hay actualmente en el código penal respecto a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

“Por lo que acabo de observar ahora y en las imágenes y en los textos que se ha narrado en la emisión del programa no hay, lamentablemente, un delito. No se configura, pero lo indignante está en que él (Andrés Wiese) no puede ser acusado de ningún tipo de acoso ni siquiera por violación, ni por exposición de imágenes, ni por violación de información ni fotografías”, dijo la letrada.

Agregó que es triste que a pesar que el delito esté normado en la ley hay un vacío y el derecho aún no evoluciona como lo hace la sociedad e hizo un llamado al Ministerio de la Mujer y al Congreso a hacer algo para que este tipo de situaciones esté penado.

“Estamos en un mundo globalizado donde los pequeños y los adolescentes tienen acceso a la tecnología y los mayores abusan como lo estamos viendo. Se están evidenciando estos abusos y derechos a niños que se dejan llevar porque es una figura pública, porque son sus artistas, son sus fans y de repente se sienten obligados a retribuirles con una foto que puede violar hasta su sexualidad”, mencionó Claudia Zumaeta.

Andrés Wiese no podría ser denunciado por acoso sexual

ANDRÉS WIESE MUDO

Tras la denuncia del video que Andrés Wiese compartió por error en su cuenta de Instagram y pidió disculpas por ello, Rodrigo González publicó una conversación que el actor habría sostenido con una joven y a la que le habría pedido que le envíe videos y fotos tocándose , pero ella no aceptó.

Pero las denuncias por acoso de la menor de 17 años y las de Mayra Couto han obligado al actor a estar en silencio y no salir a responder las graves acusaciones que podrían afectar seriamente su carrera como actor.

En redes sociales los seguidores del actor de ‘Al fondo hay sitio’ defendieron al artista, pero tras el testimonio de Mayra las opiniones cambiaron y arremetieron en su contra.

Menor de edad denunció que fue víctima de acoso por parte de Andrés Wiese. (Magaly Tv-TROME)