QUEDÓ EXPUESTO. Andrés Wiese no sólo habría mantenido este tipo de conversaciones con una menor de edad, sino que sería el modus operandis del actor. Magaly Medina mostró chats y videos donde se observa que el actor le pide este tipo de material a sus seguidoras.

“Han aparecido muchísimas personas más (...) las personas se contactaron conmigo para decirme que tenían material que habría intercambiado Andrés Wiese con varias de sus fanáticas en redes sociales. No conozco las edades de estas señoritas, pero parece una practica común en él”, menciona Magaly Medina.

La periodista continúa describiendo el modo de actuar de Andrés Wiese con sus seguidoras. “Envía videos desnudo, bastante subidos de tono y quiere que le envién lo mismo las personas con las que se comunicaba a través de su Instagram”, precisa Magaly Medina.

La periodista lee los mensajes de Andrés Wiese. Magaly Medina considera que es nefasto que el actor abuse de su poder para seducir a sus seguidoras.

Andrés Wiese: Nuevos videos y mensajes subidos de tono con sus seguidoras (TROME)

ANDRÉS WIESE NIEGA ACOSO

Andrés Wiese se pronunció en redes sociales sobre la acusación que recibió de una menor de edad pidiéndole videos íntimos. Además, el actor también negó que haya acosado y maltratado a Mayra Couto.

Andrés Wiese se mostró mortificado por las denuncias que hay en su contra. “Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, indicó el actor.

Además, Andrés Wiese señala que la menor de edad publicó en sus redes sociales que nació en el año 2000, por lo tanto es mayor de edad. No obstante, continúa siendo bastante la diferencia de edad entre el actor y la menor. “Primero, la persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Esta información falsa se podía verificar fácilmente en sus redes. Segundo, la persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats. Tercero, la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats”, precisa el actor.

VIDEOS RELACIONADOS

Andrés Wiese: Nuevas denuncias en su contra en adelanto de Magaly Medina (TROME)

Andrés Wiese no podría ser denunciado por acoso sexual

