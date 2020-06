Karina Calmet contó que está estudiando actuación en España y que solo expresó su sentir, vía Twitter, al brindarle su solidaridad a Mayra Couto tras la denuncia pública que realizó contra Andrés Wiese por maltrato y acoso, en la época en la que ambos trabajaban en ‘Al fondo hay sitio’.

Karina, ¿cuánto tiempo llevas en España?

Desde octubre vivo aquí con mi hija Yamile y ambas estamos estudiando. Me estoy actualizando en actuación, he llevado clases profesionales de armas cortas y largas para ficción en TV y cine.

¿Vas a radicar allá?

No lo sé todavía, que sea lo que Dios quiera.

En tus redes apoyaste a Mayra Couto por su denuncia contra Andrés Wiese...

Fue mi sentir.

Muchos no creen sus descargos.

No lo vi y sobre ese tema ya no voy a opinar. Lo que sí me preocupa es el gran número de mujeres en nuestro país víctimas de violencia. Nunca es tarde para denunciar, muchas veces no encuentran el valor para decirlo en el momento en que sucede, pero eso no invalida el hecho.