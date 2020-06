Maju Mantilla sobre caso Andrés Wiese: “Estoy muy sorprendida, no nos quedemos calladas, hay que denunciar”

En la última edición de ‘En boca de todos’, Maju Mantilla dijo sentirse muy sorprendida con las denuncias de acoso que hicieron Mayra Couto y una menor de edad contra el actor Andrés Wiese. La conductora pidió que se investigue y que más jóvenes también puedan romper su silencio.

Maju Mantilla resaltó la valentía de la joven de 17 años que salió a contar su caso en el programa ‘Magaly TV’ y pidió que más mujeres que han sufrido de acoso puedan también denunciar.

“Estoy muy sorprendida, no me lo esperaba, no me lo imaginaba. Conocemos mucho a Andrés Wiese, lo queremos, respetamos su trabajo. Uno no sabe lo que puede escribir en sus redes sociales. Esto ha salido a la luz a raíz de que esta jovencita se armó de valor y ha salido a denunciarlo, así como Mayra también quizá como una especie de motivación”, dijo Maju Mantilla.

“Esto existe. Muchas personas se esconden bajo el anonimato en una red social y lo hacen permanentemente. A veces por miedo no lo quieren denunciar. No nos quedemos calladas, hay que denunciar esto. Que se investigue a fondo”, agregó

