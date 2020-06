JAQUE MATE. Andrés Wiese indica que le parece extraño que Mayra Couto le haya pedido al elenco de Al Fondo Hay Sitio que guarden silencio tras la denuncia que hizo en su contra por delitos que van desde tocamientos indebidos hasta maltrato psicológico.

Andrés Wiese indicó que le parece una incoherencia hacer una denuncia y luego pedir a los testigos que mantengan su silencio sobre el tema. “Yo no entiendo por qué Mayra después de hacer este comunicado público, manda un mensaje por interno a toda la gente de Al Fondo Hay Sitio pidiéndoles que guarden silencio, que no hablen”, precisa el actor.

El actor indica que prefiere que sus compañeros hablen porque de este modo se sabría quién miente y quién dice la verdad. “Yo no lo hice, yo quiero que hablen, yo no lo hice, no me lo hubieran permitido, me lo hubieran dicho”, indicó Andrés Wiese.

Mayra Cuto decidió dirigirse al reparto de ‘Al fondo hay sitio’ tras la denuncia por acoso y maltrato que hizo en sus redes sociales contra de Andrés Wiese. La actriz envió un mensaje en cadena al grupo de Whatsapp de los actores de la popular serie para que no detallaran nada a la prensa, sin embargo, el chat se filtró.

El dominical ‘Día D’ expuso las conversaciones que la recordada ‘Grace’-que ahora vive en Cuba-escribió a los integrantes de la serie: “Si alguien de prensa los llama, por favor, bloquéenlo. No hablen del tema, por favor”, inició Mayra Couto en el Whatsapp.

Andrés Wiese no entiende por qué Mayra Couto le pide a sus compañeros de AFHS que no hablen

