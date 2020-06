Ahora que el escándalo de Andrés Wiese ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales por haber enviado fotos desnudo a una menor de 17 años, la actriz Mayra Couto, su compañera por 8 años en la serie ‘Al fondo hay sitio’; lo ha denunciado por acoso en medio del rodaje de la teleserie.

Resulta que Mayra Couto usó su cuenta de Instagram para mostrar los mensajes de apoyo que le envió a Andrés Wiese luego de que este denunciara que habría sufrido acoso en redes sociales por parte de usuarias que le enviaron mensajes de alto calibre.

Grace y Nicolás vivieron muchos momentos intensos en Al fondo hay sitio. (Redes sociales)

Resulta que, en marzo de 2019, Andrés Wiese declaró que nunca tuvo una amistad con Mayra Couto, pese a que fueron pareja en la ficción, y que siempre mantuvieron una buena relación laboral.

“No tiene por qué haberla (una amistad), es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor (Grace y Nicolás), pero sin embargo no necesariamente el ser compañero de trabajo vas a ser mejor amigo”, indicó el actor.

Esta afirmación confirma a lo que Mayra Couto declaró años atrás cuando habló sobre la serie y de cómo fue su trabajo con sus compañeros en ‘Al Fondo hay sitio’.

“Andrés y yo no tenemos tanta afinidad digamos. Andrés (Wiese) es mucho más grande, él me ha conocido cuando yo tenía 16 años y él ya era un hombre y entonces nunca hemos sido como amigos, me entiendes, yo era la chiquita en general, pero con él más. Somos muy distintos”, contó Mayra Couto en el mismo espacio de ‘Estás en Todas’.

Menor de edad denunció que fue víctima de acoso por parte de Andrés Wiese. (Magaly Tv-TROME)