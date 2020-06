ANDRÉS WIESE Y MAYRA COUTO ERAN AMIGOS O AL MENOS ESO PARECÍA. Tras la denuncia que realiza Mayra contra el actor por acoso y maltrato, un video del 2014 muestra la cercanía entre ambos. Se trata de un programa web que conducía Couto y donde el primer invitado fue el actor.

“Tenemos 109 personas mirándonos, estoy muy ansiosa porque esta es una cosa que quería hacer desde hace mucho”, cuenta Mayra Couto en el video que publicó en su cuenta de Facebook en el 2014.

Andrés Wiese se muestra muy contento de ser el primer invitado a su programa. “Yo agradezco que hayas venido porque Andrés para ensayando para varios obras, la serie y videojuegos, está haciendo de todo y está super cansado”, menciona Mayra Couto.

Ambos recuerdan en la grabación que se conocen desde que trabajaron juntos en la serie “La Pre”. El video se volvió viral en redes sociales tras la denuncia que hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese.

La actriz compartió un mensaje que le envió en Instagram al popular ‘Ricolás’ el pasado 14 de abril. En el texto, le expresaba su solidaridad tras haber recibido una avalancha de mensajes subidos de tono en una publicación que hizo de una receta del postre ‘tres leches’. Sin embargo, aprovechó para recordarle los malos momentos que le hizo pasar cuando trabajaban juntos.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me sentí acosada por ti. Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis para evitar tus roces”, inició la actriz que ahora radica en Cuba.

