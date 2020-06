¡SE DEFIENDE! Andrés Wiese decidió hablar de la grave denuncia por acoso sexual que Mayra Couto publicó en su contra y en el que detalla que durante ocho años que trabajó con él en ‘Al fondo hay sitio’ se sintió incómoda por el trato del actor luego que lo rechazara en un viaje que realizaron juntos a Nueva York.

De acuerdo a Mayra Couto , en este viaje Andrés Wiese intentó besarla hasta en tres oportunidades a pesar que él se encontraba en ese momento en una relación sentimental con la actriz Melania Urbina.

Ante esto, Andrés Wiese dio su versión e indicó que “una noche salimos al teatro, fuimos a ver el Rey León, después decidimos a tomar unos tragos, la pasamos genial, hasta que comenzó a llover y al llegar al hotel ella me dice que le daba miedo subir sola hasta su habitación así que decide ir conmigo a mi habitación”, narra el actor en la entrevista que le hizo ‘La Banda del Chino’.

“Yo no le dije Mayra ven a mi cuarto, ella me dice ‘me da miedo’, le habrá asustado el hotel, la hora. y fuimos a mi cuarto. Estábamos echados en mi cama. Sí confieso que hubo un acercamiento, porque además habíamos pasado esta noche de Nueva York, en el teatro, ella me estaba mostrando unos videos, algo. Reconozco que leí mal una señal, yo me equivoqué e intenté darle un beso, que ella lo frenó”, agregó Andrés.

Si bien luego de este episodio, el popular ‘Nicolás de las Casas’ le agradeció que le haya echo el pare, indicó que Mayra Couto le adjudica a ese evento puntual una enemistad o que desde ese día no nos llevábamos bien.

NUNCA LA VIOLENTÓ

Asimismo, el artista negó haber usado la fuerza con Mayra Couto en aquel episodio en Nueva York. “Jamás. Me dijo que no, yo lo entiendo y lo respeto y se acabó. Pero lo que pasó más adelante no es como ella dice, porque al par de años de este evento ella me invita a ser parte de un programa de radio que tenía que hacer en la universidad, los videos están ahí y yo acepté con la más buena onda”

“No había ningún resentimiento después de ese evento en Nueva York. Fue un evento puntual que por suerte no se dio y ya está. Así como la ayudé muchas veces en muchos trabajos en la universidad”, recalcó.

Negó además que nunca intentó ahorcarla porque “ahorcar a alguien no es una broma para mí. Yo he tratado de ser siempre ser un profesional. Díganme en qué momento yo la rozo, en qué momento la ahorco... En ‘Al fondo hay sitio’ no se hubiera permitido, todos los que trabajan ahí son personas correctas”.

Andrés Wiese confesó que sí intentó besar a Mayra Couto, pero nunca la violentó