Andrés Wiese lamentó que la denuncia de Mayra Couto por acoso durante los años que trabajaron juntos en ‘Al fondo hay sitio’ haya generado división entre los actores que trabajaron en la exitosa serie de América Tv.

“Es horrible porque se ha generado una división. Se manchó todo. No solamente se ha manchado mi imagen, mi nombre sino que con esta denuncia de Mayra se manchado el bonito recuerdo que fue Al fondo hay sitio y lo que fue ‘Grace’ y ‘Nicolás’. Esto no debió ser nunca ningún show mediático, se debió manejar de otra manera”, sostuvo el actor que caracterizó a ‘Nicolás de las Casas’ en ‘AFHS’.

Agregó que todo debió manejarse de otra forma y que a pesar que algunas actores han apoyado en su denuncia a Mayra Couto, los sigue respetando, pero también le hubiera gustado que escuchen su versión de los hechos.

“Yo sigo respetando y queriendo a la gente que participó en ‘Al fondo hay sitio’ a pesar de no compartir las mismas opiniones. Voy a seguir queriendo y respetando a las personas que han salido a apoyar a Mayra y le han dicho ‘te creo, Mayra’, tal vez yo haría lo mismo en su posición, pero no escucharon mi versión”, recalcó Andrés Wiese.

Asimismo, agradeció a las personas de la producción de ‘AFHS’ que lo ha apoyado desde el inicio de este escándalo mediático. “Las personas que me han respaldado, me han apoyado, no solamente he recibido de ellos esa fortaleza necesaria sino que además han dicho que ellos jamás hubieran permitido que pase eso, que jamás vieron eso”.

“Yo he sido un buen profesional. He hecho mi carrera a base de tratar de ser profesional, no a base de escándalos. No soy un tipo problemático a mí no me paraban llamando la atención. He tratado de ser un buen compañero”, indicó el actor.

Agregó además que le da pena que se tenga que tomar partido ante esta denuncia. “No voy a juzgar a las personas que toman partido, me da pena que se tome partido, eso sí me da mucha pena”.

“No termino de entender el por qué ni en qué detonó todo esto que ha creado tanto dolor”, manifestó.

ALISTA DEMANDA CONTRA MAYRA COUTO

Tras estas declaraciones, Andrés Wiese anunció que no quisiera ver a Mayra Couto en juicios ni demandas, pero se tiene que defender y que los abogados y las autoridades hagan las investigaciones que comprueben “que si soy culpable de lo que se me ha acusado, asumo la responsabilidad y pagaré lo que debo pagar y mi abogado me dirá qué es lo que tengo que hacer”.

Finalmente, pidió a la gente no atacar ni insultar a Mayra Couto

