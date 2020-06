En declaraciones a Trome, Lady Guillén afinó su puntería contra todos aquellos comentarios machistas que recibió la actriz Mayra Couto luego de su denuncia pública contra el actor Andrés Wiese por acoso sexual y bullying durante las grabaciones de la recordada serie ‘Al fondo hay sitio’.

Al respecto, la conductora de ‘Tengo algo que decirte’ indicó que en el Perú a la víctima de este tipo de situaciones se le juzga y no siempre las autoridades actúan con justicia para castigar a los culpables.

Lady, muchos usuarios cuestionan que Mayra Couto haya contado su verdad después de varios años

A Mayra Couto le creo, me solidarizo con ella. Es la única que conoce su verdad y tiene que defenderla hasta el final. si ella se sintió vulnerada y ahora lo decida hablar es su derecho. Nadie puede cuestionar cuando lo dice o no. La víctima tiene derecho de decirlo cuando se le dé la gana y cuando se sienta preparada.

Andrés Wiese: todo sobre el polémico caso del actor - TROME

Hay personas que defienden ciegamente a Andrés Wiese sin siquiera analizar la postura de Mayra

Me da tristeza. La comunidad machista es muy fuerte. Mayra no debe permitir ni sentirse animalada por esta situación. Debe sentir más fuerza. Siempre a la víctima se le culpa en este país. La víctima tiene derecho de decirlo cuando se le dé la gana y cuando se sienta preparada. Siempre lo he dicho, hay que creerle a la víctima. El Poder Judicial no siempre dice la verdad.

Han aparecido grupos de Facebook (Beba Army) que atacan las redes sociales de Mayra Couto e intentan silenciarla

Muchas personas creen que el hecho de que te jueguen una broma y luego te digan no quise decirte eso. Eso ya es violencia. No se debe permitir ni de broma la violencia. Me da rabia que haya personas que no entiendan la magnitud del daño que están haciendo. Me enfurece.

Magaly Medina muestra como Andrés Wiese habría intentado detener denuncia en su contra (TROME)

También existe el caso de la menor de 17 años. ¿Qué opinas de las personas que la juzgan por su forma de vestir o hablar?

Fiscalía ha hecho lo correcto con abrir una investigación de oficio. He escuchado muchos comentarios que dicen que la chica de 17 años andaba con ropa escotada y qué cómo será... ¡Eso no tiene nada que ver! Puede venir una prostituta y decir que fue violada ¿por el hecho de que es prostituta no se va validar su testimonio? Eso no es justo y no debe ser permitido.

¿Qué recomendación podrían tomar los padres con sus hijos con respecto a las redes sociales?

Hay gente que conoce a sus verdugos y violadores por Internet. Como padres hay que fiscalizar a nuestros niños y adolescentes. Tener mucho cuidado con estas situaciones a las que se exponen. A los menores, por favor, cualquier cosa que no les parezca comuniquen a un adulto y pregunten para que puedan tener la información correcta y sepan cómo actuar.