HABLA DE MELANIA. Andrés Wiese indicó que no siente atracción, ni acosa a menores de edad. En su desesperación por defenderse terminó nombrando la relación que entabló con Melania Urbina, quien es mayor que él por 6 años.

Durante la entrevista que Andrés Wiese le dio a Aldo Miyashiro mencionó que el sexting no está mal. Sexting se conoce a la práctica de enviar mensajes con connotacion sexual en redes sociales. “Aldo, yo he estado soltero por mucho tiempo, el sexting es una práctica cada vez más normal, no está mal hacerlo, siempre y cuando ambas partes están de acuerdo”, dice el actor.

Andrés Wiese dice que lo han acusado de pedófilo y ahí habla de Melania Urbina. “Esto ha sido demasiado grande, esa practica no está mal, pero a mí me han acusado de pedofilo, de aprovechar mi fama para buscar menores, una de las relaciones más bonitas que he tenido ha sido con una persona mayor que yo”, precisa el actor.

Andrés Wiese indicó que no quiere volver a realizar sexting porque siente que han violado su privacidad. “No lo voy a volver a hacer, esto ha sido doloroso, es doloroso, he cometido un error pero ya toqué fondo, se me ha expuesto en señal abierta, se me ha exhibido, videos privados, mi intimidad se ha visto totalmente violada”, cuenta el actor.

Andrés Wiese habla de Melania Urbina para demostra que no acosa a menores de edad (TROME)

