NO RECONOCE SU ERROR. Andrés Wiese fue entrevistado por Aldo Miyashiro sobre las denuncias de acoso y maltrato en su contra. La primera pregunta que tuvo que responder el actor fue por el acoso a una menor de 17 años.

El actor indicó fue timado por la menor, quien según él, en sus redes sociales aparecía como una chica que nació en el año 2000. “Ese chico de 36 no sabía que esa chica era una menor de edad, yo no sabía que era menor de edad hasta que salió en un programa de televisión, yo me fié de lo que puso en redes sociales”, dijo Andrés Wiese.

Andrés Wiese acusa a la menor de haber afectado sus relaciones con su círculo privado. “Me guié por el perfil por las fotos que vi en Instagram. Yo quiero pedirle disculpas públicas a mi círculo privado que se ha visto afectado por esto, estoy aquí para que se sepa la verdad”, indica el actor.

Andrés Wiese no considera que actuó mal, más bien habla como si fuera la víctima de una adolescente que tenía la intención de timarlo. “Para retomar con tu pregunta yo no dudé, tal vez debí indagar más, tal vez debí pedir DNI, pero tal vez podría haberme enviado un DNI falso. El error es haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía, yo confié en esa persona”, precisa decepcionado.

Andrés Wiese responde por acoso a menor de 17 años (TROME)

