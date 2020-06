Una menor de edad denunció-en el programa de Magaly Medina-que el actor Andrés Wiese la acosó con videos y fotos que le envió por interno a su cuenta de Instagram, medio que utilizó para contactarse con la adolescente. La conductora de ATV agregó que la madre de la menor había dado el permiso para que se conozca su caso.

Según la adolescente, a quien llamaron Alejandra, el actor le envió un video y una foto de él totalmente desnudo, sin que ella se lo pidiera.

La menor comentó que todo se inició cuando etiquetó a Andrés Wiese en sus Stories y él comenzó a hablarle. Luego, le mandó un video de su rostro para finalmente enviarle un video de él desnudo, el cual fue difundido en el programa de Magaly Medina.

“Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mando una foto en la bañera”, dijo Alejandra, agregando que también le exigía ver lo mismo de ella.

Cuando Andrés Wiese mantuvo la conversación con la menor edad, él estaba en una relación con Thaiss Felman, pero Alejandra mencionó que nunca le dijo nada sobre este tema.

La adolescente sostuvo que nunca tuvo una amistad con el popular actor, que fue nominado como uno de los rostros más hermosos del mundo.

ANDRÉS WIESE PIDIÓ NO COMPARTIR SU VIDEO PRIVADO EN REDES

Andrés Wiese, conocido popularmente como ‘Ricolás’ de ‘Al fondo hay sitio’, pidió a sus seguidores no difundir el video íntimo que compartió por error en su cuenta de Instagram. El actor, quien habría pensado que estaba en privado, borró la publicación cuando se percató que estaba abierto para todo el público. Lamentablemente, las imágenes ha sido distribuidas por las redes sociales.

Una usuaria compartió el momento en que el artista le pide que no comparta el video porque es parte de su privacidad: “Andrés Wiese me dijo esto, cualquiera comete un error no estén rotando su video que era privado. Fin”, escribió la cibernauta.

Por su parte, el actor indicó en el mensaje de Instagram a la usuaria: “Te pido, por favor, no compartas eso porque fue un error mío que le pudo pasar a cualquiera. Era algo privado y lo publiqué sin querer, fue mi error y lo lamento mucho. Gracias por entender”.

Debido a este error involuntario del actor, Andrés Wiese se volvió tendencia en Twitter en las últimas horas.

Andres wiese me dijo esto, cualquiera comete un error no estén rotando su video que era privado, fin pic.twitter.com/fWaE21qvSL — VB (@valeryolenk) June 6, 2020

ANDRÉS WIESE SUFRE ACOSO VIRTUAL

Andrés Wiese se mostró indignado hace unas semanas luego de recibir cientos de mensajes muy subidos de tono y de corte sexual por publicar la receta que siguió para preparar el postre 'tres leches’. El actor usó su cuenta de Instagram para expresar su incomodidad y fastidio frente a esta situación, además de mostrar un pantallazo con los comentarios obscenos.

“Hace unos días publiqué un postre para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esta publicación que ha salido este tema y creo que está bien que se discuta”, comienza Andrés Wiese en su comunicado publicado en Twitter.

“Leer comentarios así no me hace sentir el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso...es preocupante”, concluyó el comunicado del actor.