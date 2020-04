El actor peruano Andrés Wiese fue nominado a la lista de ‘Los 10 rostros más bellos’ que organiza anualmente por las organizaciones ‘TC Candler’ y 'The Independent Critics’, desde 1990. El popular ‘Ricolás’ celebró la noticia en sus redes sociales.

En la lista que aparece en la cuenta oficial de la organización, Andrés Wiese se convierte en el primer peruano nominado y muchos de sus seguidores empezaron a crear campañas para que sea finalista.

En la lista, Andrés Wiese comparte la nominación junto a estrellas de la talla de Chris Evans, William Levy, David Beckham, Selena Gómez y Shawn Mendes.

The Independent Critics es un grupo diverso de aproximadamente 20 personas de diversas partes del mundo, organizado por TC Candler, que organiza, escuchando las sugerencias presentadas por el público en las últimas dos décadas, una lista representativa del ideal moderno de la belleza mundial.

HARTO E INDIGNADO

Así se mostró Andrés Wiese luego de recibir cientos de mensajes muy subidos de tono y de corte sexual por publicar la receta que siguió para preparar el postre 'tres leches’. El actor usó su cuenta de Instagram para expresar su incomodidad y fastidio frente a esta situación, además de mostrar un pantallazo con los comentarios obscenos.

“Hace unos días publiqué un postre para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esta publicación que ha salido este tema y creo que está bien que se discuta”, comienza Andrés Wiese en su comunicado publicado en Twitter.

“Leer comentarios así no me hace sentir el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso...es preocupante”, continúa el comunicado del actor.