NECESITA VOLVER A DEFENDERSE. Andrés Wiese romperá su silencio en una entrevista que brindará por primera y única vez tras la filtración de sus videos privados en redes sociales y las denuncias de acoso en su contra.

Esta será la primera aparición pública de Andrés Wiese tras las fuertes acusaciones en su contra que realizó la actriz Mayra Couto y una menor de edad con quien mantuvo conversaciones íntimas por Instagram.

“Como algunos saben, hace algunas semanas se filtraron unos videos privados míos. Han sido tal vez los días más difíciles de mi vida, tanto por lo vulnerable que eso me hizo sentir, como porque alrededor de los videos, algunas personas difundieron acusaciones injustas y mentiras sobre mí”, menciona Andrés Wiese, quien afirma sentirse afectado por las acusaciones en su contra.

Además, el actor afirma que siente que su labor es aclarar las denuncias en su contra a través de una entrevista. “Sólo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida”, continúa Andrés Wiese.

Además, el actor hace un llamado a mantener la calma a sus seguidores. “Y les vuelvo a pedir algo muy importante a todos mis seguidores; no ataquen a nadie, no insulten a nadie, todos son libres de opinar... siempre y cuando sea con respeto”, escribió Andrés Wiese en sus redes sociales

LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

El 10 de junio, una adolescente de 17 años denunció en el programa Magaly TV La Firme ser acosada por el actor Andrés Wiese, en quien depositó su confianza. La joven afirma que él le mandó fotos íntimas y también le pidió que le enviará desnudos.

No fue la única joven con quien habría mantenido este tipo de conversaciones, el programa también mostró otros chats donde el actor participaba y pedía este tipo de contenido con frecuencia. Magaly Medina no específica si se trata de un patrón, pero le llama la atención que el actor use su fama para entablar conversaciones de este tipo con sus seguidoras.

A estas acusaciones, también se suma la que hizo la actriz Mayra Couto en contra del actor. La actriz, quien compartió roles cerca de ocho años con Wiese en la serie Al Fondo Hay Sitio, señaló que él la rozaba con su parte íntima y que además, mantenía una actitud bastante abusiva con ella durante el tiempo que actuaron en la producción de Efraín Aguilar.

Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me sentí acosada por ti. Muchas veces cuando debíamos hacer un plano donde debías estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando. Tenía que meter la pelvis para evitar tus roces”, inició la actriz que ahora radica en Cuba.

