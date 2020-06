Por: Carla Chévez

El conductor Santi Lesmes no cree que Andrés Wiese esté arrepentido , como lo afirmó en ‘La banda del Chino’, y que cometió un error al practicar ‘sexting’ con una chica que resultó ser una menor de edad.

En las redes sociales fueron más duros con el actor al que calificaron de ‘fingido’, por mostrarse muy afectado.

Santi, ¿viste el descargo que hizo Andrés Wiese? ¿ Cuál es tu opinión?

Bueno, para ser sincero, no lo creí. No me dio la sensación de estar realmente arrepentido, es decir, salió porque le tocaba. El ‘me equivoqué’ y ‘pido perdón’ si va seguido de un ‘pero’ pierde fuerza y sinceridad.

Las declaraciones de Wiese se han vuelto tendencia en redes sociales...

Sí, pero el intercambio de material sexual (videos, fotos) está a la orden del día, como el caso de Jossmery Toledo. El problema es cuando se viola la intimidad y se hace público. El que no ha mandado una foto subida de tono a su pareja alguna vez, miente. La cosa cambia cuando lo haces con gente que no conoces y encima eres mediático, te estalla en la cara como a Andrés.

REDES EXPLOTAN

“Se vieron tan falsas sus respuestas, sus gestos, todo. Fue demasiado histriónico”, “Dios, Andrés Wiese se concentra, respira hondo, pone cara de compungido, de dolor, de drama y dice ‘me siento humillado’, qué interpretación”, “Le queda bien el papel de víctima”, son algunos de los comentarios de los cibernautas tras las declaraciones del actor.

APOYA A MAYRA

A su vez, la actriz Karina Calmet sigue apoyando a Mayra Couto y se pronunció en sus redes sociales. “Lamento muchísimo por lo que has tenido que pasar, como mujer me duele mucho. Eres el reflejo de muchas que han pasado por lo mismo... nunca es tarde para denunciar”, enfatizó.

COMETIÓ UN ERROR

Durante su entrevista en ‘La banda del Chino’, Andrés Wiese dijo que no supo que compartía contenido sexual con una menor de edad, y que nunca la obligó a nada porque todo fue consentido. Además, reconoce que cometió un error, que ha tocado fondo, que está viviendo los momentos más oscuros de su vida y que habría pensado en acabar con todo.

En otro momento, piensa que todo esto pudo haber sido armado pues la chica lo llamó para decirle que esto saldría en un programa, pero va a colaborar con las autoridades.

VIDEO RELACIONADO

Andrés Wiese confesó que sí intentó besar a Mayra Couto, pero nunca la violentó