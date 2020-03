El amor está en el aire. Hace un mes, Rodrigo González publicó un video del actor Andrés Wiese y la modelo Thaiss Felman. En las escenas se les veía bastante cercanos y cariñosos, pero ninguno de los dos se pronunció sobre el tema y decidieron mantener la reserva, sin embargo, los rodriguistas los ampayaron más amorosos que nunca en matrimonio.

Thaiss Felman y Andrés Wiese son más que amigos, así lo muestra una grabación publicada por Rodrigo González, donde se observa al actor y a la modelo bailando e incluso dándose un beso en los labios. De este modo se deja entrever que habría un romance entre ambos. Sin embargo, la actitud que mantienen en redes sociales es bastante cautelosa. Por ejemplo, ambos subieron historias de su participación en el matrimonio, pero en ninguna se lucen juntos, pese a que la historia que publico Rodrigo González publica en su cuenta de Instagram se observa la complicidad de las figuras mediáticas.

No obstante, la joven ha sido relacionada con el ex chico reality Diego Rodriguez Doig. Incluso bromea sobre su cercanía con Rodríguez en Instagram. Por su lado, Andrés Wiese mantiene la reserva sobre su vida sentimental en redes sociales. La verdad sólo la saben ellos, pero la grabación publicada por Rodrigo González los delata.

Thaiss Felman viene recibiendo comentarios en su cuenta de Instagram acerca de su presunta relación con Andrés Wiese “¿Por que te llevas a mi rikolass 💔😪😂”, “¿@thaissfelman estas con Ricolás? y Dieguito?”, “Hermosa ❤️, no me parece que me quites a mi novio te diré", son algunos de los comentarios que se lee en las publicaciones de la modelo. En el primer video que Rodrigo González publicó de la pareja se observa a un Andrés Wiese muy eufórico, disfrutando de la música del lugar mientras conversa con la mencionada joven. Acto seguido, un nuevo ‘ampay’ capta al actor abrazando a Felman de manera comprometedora.





Andrés Wiese y Thaiss Felman juntitos

¿Quién es Thaiss Felman?

Según sus redes sociales, la joven se muestra muy cercana a reconocidas figuras de redes sociales y varios chicos reality le dan likes a sus fotografías. Cuando estalló la polémica por la ‘Fiesta del Terror’, Faruk Guillén dijo en El Valor de la Verdad que fue Thaiss Felman, amiga de Nicola Porcella, la encargada de echar el Jagger en la jarra. Debido a esto, se convirtió en testigo del caso que fue llevado a instancias policiales.

Además, Thaiss Felman aparece en las imágenes de la ‘Fiesta del terror’ que Nicola Porcella difundió en El valor de la verdad. En el video, ella aparece bailando con los demás asistentes en horas de la mañana, después de la fiesta.

¿Andrés Wiese tiene nueva conquista? | TROME

VIDEOS RELACIONADOS

Andrés Wiese: Thaiss Felman en 'La Fiesta del Terror' | TROME

¿Andrés Wiese tiene nueva conquista? | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER

Andrés Wiese es captado en situación comprometedora con chica que estuvo en ‘Fiesta del Terror’

¿Quién es Thaiss Felman? La joven ‘ampayada’ con Andrés Wiese y que estuvo en ‘Fiesta del Terror’

La divertida reacción de Erick Elera al enterarse de beso entre Andrés Wiese y Thaiss Felman