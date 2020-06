Andrés Wiese, el recordado ‘Ricolás’ de ‘Al fondo hay sitio’, pidió no difundir el video íntimo que compartió en su cuenta de Instagram. El actor, quien habría pensado que estaba en privado, borró la publicación cuando se percató que estaba abierto a todos sus seguidores. Lamentablemente, las imágenes ha sido distribuidas por las redes sociales.

Una usuaria compartió el momento en que el artista le pide que no comparta el video porque es parte de su privacidad: “Andrés Wiese me dijo esto, cualquiera comete un error no estén rotando su video que era privado. Fin”, escribió la cibernauta.

Por su parte, el actor indicó en el mensaje de Instagram a la usuaria: “Te pido, por favor, no compartas eso porque fue un error mío que le pudo pasar a cualquiera. Era algo privado y lo publiqué sin querer, fue mi error y lo lamento mucho. Gracias por entender”.

Debido a este error involuntario del actor, Andrés Wiese se volvió tendencia en Twitter en las últimas horas.

Andres wiese me dijo esto, cualquiera comete un error no estén rotando su video que era privado, fin pic.twitter.com/fWaE21qvSL — VB (@valeryolenk) June 6, 2020

