¿NUEVO AMOR EN LA FARÁNDULA? Andrés Wiese y Janick Maceta estarían empezando a salir tras algunas evidencias que han dejado en sus redes sociales. Una cuenta de TikTok y el programa ‘Amor y Fuego’ revelaron las coincidencias entre el actor y la reina de belleza.

Todo inició cuando el usuario Riclatorrez en TikTok confirmó que ambos personajes no dejan de darse like a sus publicaciones en redes sociales desde hace meses atrás. Sin embargo, aquí no acabaría todo.

A esto se le suma un supuesto mensaje subliminal que compartió Andrés Wiese destacando la imagen de un leopardo, cuya coincidencia sería que a Janick le dicen “pantera”. Aparte de esto, ambos le dieron “seguir” a la misma cafetería en Miami, lugar donde se habrían encontrado.

Además, y lo que sería de mucha coincidencia, es que el actor y la Miss Universo 2020 subieron la misma fotografía de un techo con globos. Esto alimentó también las dudas de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Andrés Wiese y Janick Maceta estarían saliendo: las pruebas que confirmaría su romance. Video: Willax TV

Un reportero de Willax TV se comunicó con Janick Maceta para preguntarle sobre el tema, sin embargo, evitó dar declaraciones pues pertenece a Latina Televisión. “Bueno tiene talento, claro”, fue lo único que resaltó.

“SECRETO NO PUEDE DURAR MUCHO”

Rodrigo González señaló que sería evidente una relación sentimental entre Andrés Wiese y Janick Maceta por la respuesta de la modelo.

“La no respuesta es ya una contundente respuesta. Si tú dices “no puedo hablar”, bueno, despierta interés, es Ricolás, hay muchas coincidencias, indicios, ella no lo niega. No se graban juntos, pero van a los mismos lugares. Tarde temprano, una historia tan vendedora y rentable como esa, no van a pretender que el secreto dure mucho tiempo”, dijo ‘peluchín’.