Esposa de Andy Polo criticó actitud de la amante: “Fue descarada, ya se creía la madrastra oficial”

Génessis Alarcón se presentó en Magaly TV: La Firme para hablar del pronunciamiento de su aún esposo Andy Polo y de la decisión del Portland Timbers de rescindir el contrato del jugador. Además, ella arremetió contra la amante del futbolista del peruano.

Durante un pasaje de la entrevista, ella reveló que la amante de Andy Polo se contactó con ella e, inclusive, tuvo la osadía de deslizar que tomaría una decisión sobre los hijos que tiene el matrimonio.

“Ella fue tan descarada que me escribió en el Instagram, me dijo que quería hablar conmigo. Le dije ‘sí normal, para que quieres hablar conmigo’. Ella le iba a decir a Andy para que él se quede cuidando a mis hijos”, señaló inicialmente.

Tras ello, ella fue tajante al asegurar que la amante de Andy Polo tenía una actitud inapropiada. “Ella ya se creia la madrastra oficialmente”, manifestó.

Posteriormente, Génessis Alarcón indicó que ya no pensaba pelearse con la amante por recuperar a Andy Polo, sino que velará por los derechos que le tocan a sus menores ante el inminente divorcio.

“No me voy a pelear por él, no me importa él. Estoy pidiendo lo que le tocan a mis hijos”, sentenció.

Andy Polo fue denunciado por su esposa Genesis Alarcón. Durante el programa de "Magaly Tv La Firme", la joven madre mostró pruebas de las veces que el jugador del equipo estadounidense, Portland Timbers, le habló mal y se pasó de 'mano larga' con ella y con sus dos menores hijos.