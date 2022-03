A través de sus redes sociales, Lourdes Sacín envió un mensaje en el que arremete contra Andy Polo, tras la difusión de una desgarrador audio que la esposa del futbolista reveló en el programa Magaly TeVe.

La noche del lunes, La ‘urraca’ difundió el audio donde se le escucha a Andy Polo pedirle insistentemente el celular a Génesis Alarcón hasta que la situación se descontrola. Los menores presencian los hechos y lloran desconsoladamente.

LOURDES SACÍN ARREMETE CONTRA ANDY POLO

Al respecto, Lourdes Sacín dijo que se sintió identificada con lo que se escucha en el audio de Andy Polo y su esposa, por lo que calificó al jugador como agresor.

“ No pude evitar que se me salieran las lágrimas al escuchar al hijito de Andy Polo asustado porque le haga daño a su mamá, lo sentí eso tan cercano que me quebró. Andy Polo no es más que un agresor más que jamás va a reconocer serlo, porque personas así siempre lo van a negar”, escribió.

Lourdes Sacín se quebró con audio de Andy Polo

Finalmente, Lourdes Sacín precisó que cree en la palabra de la esposa de Andy Polo y restó veracidad al testimonio del ahora jugador de Universitario de Deportes.

“Es más fácil para ellos decir que la mujer miente, que está despechada o cualquier otra excusa para tapar la violencia que ejercen. Nunca dudé de las palabras de la esposa de Andy Polo, p ero el audio que ella reveló hoy creo que para muchas es como un dejavu . Esas cosas no se borran jamás, uno sólo aprende a vivir con eso. No te creo nada Andy Polo”, puntualizó.