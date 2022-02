En un intento veloz de dar su versión por redes, Andy Polo usó mal su teclado del celular y reclamó no crear más “morbilidad” sobre el caso de las acusaciones en su contra por violencia familiar y agresión física.

El delantero quiso referirse al término “morbo”, pero usó “morbilidad”. Inconsciente de su error, había publicado unas líneas en sus historias de Instagram, donde advierte que no hablará de su vida privada ni sobre el escándalo a raíz de las acusaciones en su contra, hechas por Génessis Alarcón, la madre de sus hijos.

“Cada pauta mencionada en este comunicado tienen pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbilidad sobre el tema ni hablar sobre mi vida personal”, escribió.

Luego del garrafal error, corrigió el texto de sus historias.

El artillero inició el pronunciamiento en su red social pidiendo disculpas al club Portland Timbers y a las personas involucradas en el escándalo de violencia familiar que denuncia su aún esposa.

Asimismo, informó que el caso será llevado bajo la vía legal y no hará ningún comentario sobre Génessis Alarcón por “ser mujer y principalmente por ser madre de mis hijos”.

