Génesis Alarcón se presentó el último lunes 21 de marzo en el programa de Magaly Medina luego que su expareja, el futbolista Andy Polo, diera su versión y desmintiera las acusaciones de agresión en su contra. En un revelar audio, la madre de los hijos del jugador lo habría puesto en evidencia.

La ‘urraca’ difundió el audio donde se le escucha a Andy Polo pedirle insistentemente el celular a Génesis Alarcón hasta que la situación se descontrola. Los menores presencian los hechos y lloran desconsoladamente.

Sin embargo, Génesis Alarcón y su abogada se quebraron al escuchar al menor pedirle a su mamá que le dé el celular para que no sufra agresiones.

Magaly Medina se mostró indignada este lunes tras las declaraciones que emitió Andy Polo en un programa dominical.

Transcripción del audio presentado por Génesis Alarcón

Andy Polo: Oe, dame el celular

Génesis Alarcón: No te voy a dar nada

Andy Polo: Dámelo

Génesis Alarcón: No te voy a dar

Andy Polo: Dámelo

Génesis Alarcón: No te voy a dar

Andy Polo: Dámelo, no quiero problemas. Dámelo al toque

Génesis Alarcón: Yo tampoco quiero problemas... No me sigas, que no te lo voy a dar

Andy Polo: ¿Qué?

Génesis Alarcón: No me sigas que no te voy a dar nada. A mí no me sigas

Andy Polo: ... Dámelo

Génesis Alarcón: A mí no me jales, hey ¿qué te pasa? Mira a los bebés, ya suéltame, suéltame

Andy Polo: Anda para arriba (a sus hijos)

Génesis Alarcón: Suéltame, suéltame. No vayan para arriba, vengan, vengan, vengan

Andy Polo: Dame el celular

Génesis Alarcón: Suéltame. Andy no quiero llegar a este extremo por favor, suéltame, mira a los bebés. A mí no me jales, suéltame, oye ¿qué te pasa? los bebes oe, ya

Andy Polo: Sube, sube

Génesis Alarcón: Oye, qué te pasa

Hijo de Andy Polo llora desconsoladamente

Génesis Alarcón: Ya, vamos, vamos, vamos arriba. Pues

Andy Polo: No pasa nada hijito, tranquilo

Hijo de Andy Polo: ¿Te lo rompió?

Hijo de Andy Polo: ¿Qué te dijo mami?

Hijo de Andy Polo: Por favor, mamá que no te pegue

Génessis Alarcón: Ya mi amor...

Hijo de Andy Polo: Mami, dale el celular

Hijo de Andy Polo: Pero, ¿qué te va a hacer?

Génessis Alarcón: No sé, hijito, no sé, tranquilo