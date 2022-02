LAS VE NEGRAS. Andy Polo está en el ojo de la tormenta por una fuerte denuncia de su aún esposa, quien se presentó en Magaly Tv La Firme para acusarlo de agresión física, infidelidad y abandono en perjuicio de sus dos menores hijos.

Luego del escándalo que se levantó, el seleccionado salió al frente con un comunicado, donde acusó a Génessis Alarcón de elaborar una estrategia mediática para quitarle el 60% de su sueldo como jugador de Portland Timbers. Sin embargo, ahora el equipo decidió sacarlo de sus filas.

ANDY POLO DENUNCIADO POR ABUSO DOMÉSTICO

Según explicó la Génessis en el programa de Magaly Medina, denunció al jugador por violencia psicológica en la comisaría de Miraflores, luego que no le permitieran el ingreso al departamento donde vivía junto a sus hijos por falta de pago.

La joven de 27 de años aseguró haber vivido una pesadilla durante su relación con el integrante de la selección peruana por las constantes humillaciones, pues, de acuerdo con su versión, él no permitía que maneje dinero.

“Él era el que gastaba, el que pagaba e, inclusive, cuando él no podía mandaba al amigo, y yo con el amigo tenía que ir a hacer mis compras. Confiaba más en el amigo porque yo ayudaba a mi mamá y él no quería que yo la ayude”, señaló.

Génessis contó que uno de los violentos episodios ocurrió cuando ambos vivían en Estados Unidos y frente a sus menores hijos. La joven madre reveló un audio en el que se le oye discutir con Polo, quien le exige que le entregue el celular en medio del llanto de sus pequeños.

“Me jaloneó, jaló el cabello. Me caí al piso. Me metió un cachetadón y me puso el ojo morado”, relató entre lágrimas.

ANDY POLO ACUSADO DE INFIEL

Génessis Alarcón aseguró que Andy Polo llevó a su amante a vivir con él en Estados Unidos y le fue infiel. Según narró, su todavía esposo viene saliendo hace varios meses con una joven chalaca llamada Vida Carrillo, pese que aún está casado con ella. El programa de Magaly Medina dio cuenta de su registro migratorio, que coincidía con algunos viajes del pelotero.

Asimismo, Génessis dijo que sus hijos la conocen como ‘la enamorada de su papá' y que la joven de 24 años una vez intentó comunicarse con ella, para decirle que se quedaría cuidando a sus pequeños. “Se creía la madrastra”, acotó.

ANDY POLO ACUSADO DE ABANDONAR A SUS HIJOS

Según Génessis Alarcón, Andy Polo dejó de pagar el departamento en Miraflores donde vivía con sus hijos durante su estancia en Lima, ya que llegaron luego de una larga estancia en Estados Unidos, donde trabaja el jugador.

La joven madre y sus pequeños tuvieron que mudarse a la casa de su abuela en Barrios Altos, situada a tan solo dos cuadras de la vivienda de la madre del seleccionado. Según comentó, pasaron la Navidad separados y actualmente tienen que dormir en la sala del inmueble, ya que no tienen más espacio.

Asimismo aseguró que mientras vivía en Estados Unidos, luego que Andy Polo se mudara por la fuerte denuncia de violencia física, solo le pasaba 200 dólares cada 15 días para la mantutención de sus hijos.

Andy Polo fue denunciado por su esposa Genesis Alarcón. Durante el programa de "Magaly Tv La Firme", la joven madre mostró pruebas de las veces que el jugador del equipo estadounidense, Portland Timbers, le habló mal y se pasó de 'mano larga' con ella y con sus dos menores hijos.

ANDY POLO SE PRONUNCIA

Andy Polo rompió su silencio y aseguró que la denuncia de su todavía esposa responde a una estrategia para quitarle su sueldo. “Las denuncias son infundadas y obedecen a una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60% de los ingresos que percibo como jugador de fúbol de los Estados Unidos”, escribió el pelotero en un comunicado.

Asimismo, acotó que Magaly Tv La Firme no se comunicó con él para poder dar su descargo, ‘por lo que han afectado irreparablemente mi imagen y nombre’, dijo tras el escándalo y la avalancha de críticas en su contra.

Andy Polo contó que él, Génessis, sus hijos llegaron al Perú el 14 de diciembre pasado para pasar el Año Nuevo en el país. Es así que alquiló un departamento en Miraflores para que ella se quede allí, pero la joven decidió retirarse con los niños y llevarse sus cosas a la casa de su abuela.

Según el futbolista, el plan era retornar a los Estados Unidos, donde están domiciliados cada uno en una casa diferente, ya que no mantienen una relación conyugal hace tres años. Es así que negó haberle sido infiel y aseguró que Génessis Alarcón conoce de su nueva relación sentimental.

En ese sentido aseguró que desde junio de 2021 viene tratando de ponerse de acuerdo para firmar su divorcio y acordar un régimen de visitas y pensión de alimentos, pero no concilian porque ella le exige el 60% de su sueldo.

Según Andy Polo, Génessis Alarcón lo denunció por agresión el 15 de diciembre de 2021, pero él no se enteró hasta que lo notificaron el 14 de enero de 2022. Asimismo, contó que la Fiscalía declaró infundada su denuncia y la archivó, señalando que no hubo lesiones físicas o psicológicas.

“Las acciones de la madre de mis hijos perjudican, principalmente, a mis menores hijos porque son testigos de denuincias falsas contra su padre, además , perderían el año escolar por haberlos retenidos en Perú”, concluyó.

ANDY POLO FUERA DEL PORTLAND TIMBERS

El pasado jueves el club Portland Timbers anunció la cancelación del contrato de Andy Polo que lo ligaba con el equipo de Oregón hasta el 2023. Además, la MLS lo investiga por un caso de violencia familiar y mientras no exista un fallo sobre el caso, el atacante tampoco podrá firmar por ningún club de la franquicia norteamericana.

El cuadro más importante de Oregón reconoció que ya tenía información del caso y lamentó no haber actuado con celeridad, pero ante las nuevas informaciones dadas por la aún esposa, la junta directiva decidió poner fin al vínculo laboral que tenían con el seleccionado.

“Los Portland Timbers rescindieron el contrato del mediocampista Andy Polo luego de las denuncias de abuso doméstico esta semana, anunció hoy el club”, empieza el comunicado del club de la MLS.

Asimismo menciona un incidente anterior sobre el jugador peruano. “Los Timbers sabían previamente de una disputa entre Andy Polo y su pareja el 23 de mayo de 2021, que resultó en que la Oficina del Sheriff del Condado de Washington citara a Polo por acoso. Esa citación no fue seguida posteriormente por la víctima ni por la fiscalía”.

“Lamentamos profundamente no haber suspendido a Polo de inmediato, especialmente considerando los preocupantes nuevos detalles de abuso que surgieron esta semana. Fue un fracaso de nuestra parte, y uno que nunca volverá a suceder”, finaliza el comunicado.

ANDY POLO PIDE PERDÓN AL PORTLAND

A través de sus redes sociales Andy Polo podió perdón a su club por el escándalo que en el que se vio envuelto esta semana. “Quiero empezar pidiendo disculpas públicas al club y a todas las personas involucradas en este tema, cada pauta mencionada en el comunicado anterior tiene prueba de respaldo. Dichas no serán publicadas a nivel nacional, porque mi rubro no es el espectáculo y no pienso crear más morbo sobre el tema no hablar sobre mi vida personal”, compartió el jugador en su cuenta de Instagram.

Horas antes había emitido un comunicado sobre el tema. “Me encuentro sereno ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a lo opinado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos, por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente la madre de mis hijos”, se pronunció el jugador despues que el club anunciara la cancelación de su contrato.

