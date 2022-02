Recientemente Andy V ha sido acusado de agredir sexualmente a una mujer que padece trastorno intelectual y epilepsia, que –según se informó- sería ahijada de Susy Díaz. Esta no es la primera vez que este personaje está involucrado en un escándalo y en Magaly TV, La Firme realizaron un recuento con todos sus ‘anticuchos’.

Durante un enlace para ‘Amor y Fuego’, el exesposo de Susy Díaz rechazó la acusación y pidió que investiguen al tío de la menor. “Así como me investigan a mí, también al tío, que le hagan la prueba de ADN porque por ahí también la chica soltó que el tío la toca. Entonces, a mí no me van a querer voltear la torta para él limpiarse de la agresión que me ha hecho”, manifestó.

Tras la grave denuncia, el programa de la ‘Urraca’ realizó un recuento de todas las polémicas del expareja de Lourdes Sacín, ya que siempre ha estado envuelto en denuncias y escándalos.

Andy V, exesposo de Susy Díaz, y sus ‘anticuchos’

En el 2011, Susy Díaz y Andy V se casaron, pero la celebración se vio ensombrecida por una pelea que armó Andrés Olano, ya que Jim Maelo le habría faltado el respeto a la excongresista. Las cámaras de Magaly captaron que en la fiesta llovieron golpes y botellas.

Tras su separación, Andy V iniciaron una relación con la periodista Lourdes Sacín, pero ella también terminó denunciándolo por agresiones físicas y psicológicas.

No obstante, Olano no acepta ser el malo de la película. “Si yo con ella hemos tenido algún tipo de discusión, sí, como cualquier pareja, pero que hayamos llegado a la agresión, no”, afirmó.

Andy V siempre ha estado envuelto en polémicas y denuncias: este es el recuento de sus ‘anticuchos’ (Video: ATV)

Asimismo, aseguró que la periodista hizo una vez una denuncia por alejamiento de hogar, pero fue porque –según dijo- pensó que había estado con Susy. “En ningún momento yo he tocado ni le he pegado. Cómo le voy a meter la punta del pie en la cabeza, ni que fuera loco”, manifestó.

Sin embargo, ‘Magaly TV La Firme’ mostró denuncias policiales, las cuales detallan que, en el 2018, el cantante le aplicó puñetazos y punta pies, y en el 2020, volvió a agredirla golpeándola en el pecho y amenazándola de muerte.





