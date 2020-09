ASUME TU RESPONSABILIDAD. Randy, la joven de 21 años que denunció a Andynsane a través de las redes sociales por acosarla y hostigarla cuando era menor de edad, le pide al youtuber que asuma su responsabilidad de sus actos.

En varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, que le permitió a este diario usar, Randy afirma que Andynsane sabe que hizo “algo malo”. “Ha limitado comentarios, no lo puedes taggear, para mí eso es prueba de que hizo algo mal”, menciona.

La joven de 21 años explica que el acoso al que la sometió Andynsane desde que tenía 16 años le generó repercusiones psicológicas. “Estamos diciendo las cosas porque somos suficientemente maduras para reconocer lo que paso (...) A esa edad (los 16) no eres lo suficientemente maduro para darte cuenta, pero el adulto sí (en referencia a Andynsane)”, agrega.

“Lo que yo vengo a decir es por qué no se ha dicho nada”, indica Randy sobre Andynsane. En las historias de Instagram que publicó, la joven agrega un mensaje donde le pide al youtuber que asuma su responsabilidad.

LA DENUNCIA

El youtuber Andynsane se convirtió en tendencia después que una de sus exseguidoras lo denunciará por acoso y hostigamiento. La joven se identifica como @randy en Twitter y muestra mensajes del hostigamiento al que fue sometida por el influencer desde que tenía 16 años.

En una de las capturas se puede leer como Andy Merino le exige a la joven que le envié fotos donde aparezca desnuda. La joven quien lo admiraba por su carrera como youtuber se sentía coaccionada porque no quería perder su amistad. Al recibir un no por respuesta, Andynsane le decía que si no le enviaba este tipo de contenido “no valía su tiempo”.

“De ahora en adelante lo hago todo en español para que fans de Andy y mis fellow Peruanos entiendan. Esta es la situación: el me empezó a hablar cuando acababa de cumplir 16. Hablamos por mas de 4 años, y en ese tiempo el me ‘preparo’ con intenciones de tener relaciones conmigo”, menciona la joven en su cuenta de Twitter.

Andynsane se aprovechó de la admiración que sentía la joven por él. "Me hizo sentir ‘especial’ y estableció una relación romántica conmigo a los 16 años. Me presionaba a hacer cosas con el que yo no queria, y varias veces me beso sin mi consentimiento. Cuando le decía que no, continuaba presionándome y yo le seguía la corriente ", relata.

La joven denuncia estas agresiones con el fin de que no se repitan. Además, afirma que la han contactado otras chicas para contarle del hostigamiento y acoso que sufrieron al establecer un vínculo con el conocido youtuber. Hasta el momento, Andy no se pronunciado, sin embargo, la denuncia continúa viralizándose en redes sociales por las pruebas que acompañan la denuncia.

Andynsane: Joven que lo denunció le exige que se haga responsable por sus actos