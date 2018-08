Anelhí Arias quiere un cambio en su vida y por eso decidió aceptar internarse en el centro 'Casa, vida, mujer', el mismo lugar donde estuvo Lady Guillén para recuperarse tras todo lo que vivió con Ronny García.

Anelhí Arias aceptó haber sido agredida por Alejandro García el último fin de semana en un hotel de San Juan de Miraflores. La exporrista manifestó que dentro de la habitación, el cubano la golpeó al menos unas tres veces.

Anelhí Arias visitó el programa 'Tengo Algo Que Decirte' por segunda vez y conversó con la directora del centro, Nelly Canción, quien le aconsejó internarse por unos días para que logre una estabilidad emocional y trabaje en su autoestima.

Anelhí Arias no dudó en agradecer la oferta y dijo que, después de cumplir con unos compromisos laborales en esta semana, ingresaría al centro 'Casa, vida, mujer'. La exporrista señaló que ahora tiene el apoyo de su madre, quien la acompaña en todo momento.

"Te agradezco Lady. Fue la mejor decisión venir aquí porque me siento con paz, me siento ayudada, no me siento sola. Siento, por esa cámara, el cariño y la mirada de muchas mujeres que me están viendo y han pasado por esto", declaró Anelhí Arias en Tengo Algo Que Decirte.

Anelhí Arias acepta ayuda

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.