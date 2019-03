Anelhí Arias califica a Ivana Yturbe como una chiquita 'jugadora' y que en este caso 'la billetera no mató al galán'

Anelhí Arias criticó duramente a Ivana Yturbe, pues cree que la ‘guerrera’ estuvo con Jefferson Farfán y a la vez coqueteaba con Mario Irivarren.



“Lo único que puedo decir es que esa chiquita es ‘jugadora’ y que al final se burló de los dos. Primero deja a uno, luego se mete con el otro y viceversa. Creo que Mario le está devolviendo la moneda y dirá: así como me quitaste a mi mujer, ahora te la quito yo. Aunque parece que ella sigue enamorada de este chico y solo se deslumbró por los regalos de la ‘Foquita’, también puede ser que no hicieron ‘clic’”, dijo Anelhí.

La exporrista cree que desde que Yturbe ingresó a ‘Esto es guerra’, ya estaba en ‘coqueteos’ con Irivarren.



“Por más que él otro tenga dinero no pasa nada. Acá billetera no mató galán”, precisó.

ROMPIERON HACE UNA SEMANA Y MEDIA



Por su parte, Ivana Yturbe dijo que terminó su relación con Farfán hace una semana y media.

“A él le incomodaba muchísimo que yo esté acá (‘Esto es guerra’) por el tema de Mario, pero como lo dije desde un principio, no voy a dejar de trabajar. No lo queríamos hacer público porque no sabíamos qué iba a pasar más adelante”, indicó Ivana.



Ademas, aclaró que en el ‘ampay’ que emitió ‘Magaly TV, la firme’ no se ve nada comprometedor.

“No hay ningún beso ni abrazo, nada. Mario y yo somos compañeros de trabajo, no hemos vuelto. Tuvimos que ir a ayudar a unos amigos. Yo salía y él entraba, para mi mala suerte me quedé encerrada entre la puerta y la reja”, comentó.



A su vez, Mario contó que lo que pasó fue algo anecdótico y que intentó palanquear la puerta, pero no pudo abrirla y en redes sociales lo felicitaron por la ‘jugada’ que le hizo a ‘Foquita’.