Anelhí Arias: 'Alex' tomó pisco y se puso celoso

Anelhí Arias reconoció que tuvo una acalorada discusión con su pareja Alejandro García, pero desmintió que le haya pateado o tirado puñetes, como aseguró Deysi Araujo.



Anelhí, vimos un video donde se ve que Alejandro te golpea, empuja y jala del cabello. ¿Qué pasó?

Tomó mucho pisco sour y estaba descontrolado. Vio cosas que no había y se puso celoso del chico (Greg Michel). Tenía que amadrinar un hotel, pero al momento de salir de la habitación me jaló, resbalé y caí porque estaba con tacos. No me forcejeó.



Deysi Araujo comentó que te masacró, tiró puñetes, patadas y que te vio sangrando.

No. Todo el mundo ha pensado que ‘álex’ me golpeó porque estuve gritando, pero para que lo saquen de la habitación. Estaba borracho y cargoso.



¿Lo vas a disculpar?

Me da pena, porque él no toma y tiene que aprender a moderarse con el trago. Él está muy apenado por todo.



¿Todavía lo amas?

Claro que sí, pero él no puede continuar haciendo este tipo de papelones. Un error lo comete cualquier persona.



Pese a que anunció, por Facebook, que había terminado con el cubano, tras la pelea que protagonizaron, Anelhí y Alejandro estuvieron juntos en una conocida discoteca, la noche del viernes.

Anelhí lució un enterizo que le cubría los brazos y piernas, donde tiene los moretones, durante la inauguración de ‘Jazmin’s Spa Vip’.



En tanto, la bailarina ‘Marita Hot’ aseguró que no es la primera vez que el cubano le pega a Anelhí.



“No es la primera vez que le pega su adorado cubano. Masacrada, mujer sin dignidad, ca... ¡Qué pena me das! Pasaste al mundo de las golpeadas porque aún no lo denuncias. Qué lástima me das”, escribió la bailarina en su cuenta de Facebook.