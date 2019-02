Delincuentes asaltan a Anelhí Arias cuando viajaba en un taxi y le robaron dinero, celulares y joyas

Anelhí Arias reveló que vivió momentos de terror, pues la semana pasada fue asaltada por una banda de delincuentes que se llevaron dinero, celulares, joyas y todas sus pertenencias de valor mientras estaba en un taxi.



“He vivido la peor experiencia de mi vida porque me han asaltado tres tipos con armas, me apuntaban y amenazaban para llevarse mis cosas. Han transcurrido varios días, pero aún me siento nerviosa por haber pasado una experiencia de este tipo”, comentó Anelhí.

¿Cuándo y dónde sucedió esto?

Fue la semana pasada, yo viajaba en un taxi por aplicativo por Pueblo Libre, le pagué al chofer antes de bajar porque me dijo que así no le cobraban una comisión y lo hice.... y 5 minutos después una camioneta se nos cruza, se pone adelante y bajan 3 tipos con pasamontañas y armas para llevarse todas las cosas de valor. Parecía la escena de una película, yo estaba aterrada.



¿Te hicieron daño?

Gracias a Dios, no, yo entregué todas las cosas de valor. Por eso, he estado incomunicada por varios días, pues tenía los nervios de punta, no podía hacer nada y me ha tomado tiempo recuperar mis redes sociales.

¿Nunca te habían asaltado?

No, es la primera vez que vivo una situación de este tipo. Las calles están cada día más peligrosas y debemos andar con cuidado.