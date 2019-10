Anelhí Arias aseguró que sufre por sus hijas, quiere estar junto a ellas y no le guarda rencor a Dayron Martin

Anelhí Arias afirmó que espera reunirse con Dayron Martin y llegar a un acuerdo para poder volver a ver a sus hijas, pues cada día sufre más.

“He ido a buscarlo el fin de semana, pero no lo he encontrado. Creo que fue lo mejor porque estaba muy molesta, pero ahora estoy más tranquila y quiero conversar con él para ver el tema de mis hijas, quiero estar con ellas, no puedo más con este sufrimiento”, comentó.

Anelhí añadió que no le guarda resentimiento ni rencor a Dayron.



“Yo vine a Lima para trabajar por mis hijas, pero creo que me apresuré. No estaba con la ‘cabeza caliente’, como él ha dicho, pues nuestra relación había terminado. Ahora estamos divorciados, pero tampoco pienso regresar con Dayron”, dijo la exporrista, quien animará la fiesta ‘Magia Negra’ por Halloween en el María Angola.

Finalmente, aclaró que se encuentra soltera y no tiene una relación con el cubano Alejandro García.

“Hace dos meses que terminé definitivamente con Alejandro, cada uno está haciendo su vida. Ahora estoy enfocada en mi trabajo y mis hijas”, finalizó.