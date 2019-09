Anelhí Arias asustada por sus hijas, quienes viven en Miami con Dayron Martin

Anelhí Arias está preocupada porque hace un año no tiene comunicación con sus pequeñas hijas, Luciana y Dayrana, quienes viven en Miami, donde pasará el poderoso huracán ‘Dorian’, de categoría cinco, que dejó al menos cinco muertos en Las Bahamas.

“Tengo una gran angustia en el corazón. Ellas están en la ciudad de Miami y yo aquí sin saber ni hacer nada. Me han dicho que el huracán llega el martes (hoy) y ni siquiera me puedo comunicar porque Dayron (su expareja) me bloqueó y no me deja conversar con ellas. Dios me las proteja”, afirma la rubia.

¿Hace cuánto no hablas con tus hijas?

Desde el 11 de abril del año pasado, que me mandaron un video por mi cumpleaños. Las extraño mucho, hace un año y siete meses que no las veo.





¿Por qué Dayron te ha bloqueado?

Él tendrá sus razones. A pesar de que estoy soltera y creo que él también terminó su relación... pero una cosa no tiene que ver con la otra. Solo pido ver a mis hijas, hablar con ellas. Él sigue resentido conmigo... ahora estoy enfocada en mi trabajo y en mis hijas, me siento muy sola sin ellas. Estoy un poco enferma, me detectaron un quiste en el ovario, estoy en tratamiento, pero si no funciona me tengo que operar.

‘pelucón’

Por su parte, Cristian Zuárez, quien se encuentra en la isla Sunny, ubicada en Miami, contó en sus redes sociales que el huracán está cerca y pidió a quienes se encuentran en zonas aledañas que tomen sus precauciones para afrontar la furia de la naturaleza. (D. Bautista)