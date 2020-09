ASU MECHA. Anelhí Arias y la cantante Barbarita se pelearon en el set de Amor y Fuego. La bailarina indicó que Migraciones no debió dejar regresar a la cubana a Perú. La intérprete de “Amáme con tu experiencia” no toleró los ataques y se retiró del set.

Tras retirarse del set, Anelhí Arias la siguió y le indicó que no va a hacer show a expensas de ella. No obstante, Barbarita precisó que la bailarina es una hueca. Ambas continuaron gritándose cuando se retiraban del canal donde se produce el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Ella ha venido con su tono agresivo a atacarme, eso no es así, ella habla de que me va a denunciar por difamación ¿por qué? No quiere hablar porque no tiene ningún tipo de fundamento”, menciona Anelhí Arias sobre Barbarita.

Al respecto, la cantante indicó que la denuncia de difamación en contra de Anelhí Arias sigue su curso. “Yo quería que ella supiera que la denuncia mía va con ella porque me ha calumniado y me ha traído muchos problemas”, agrega Barbarita.

Anelhí y Barbarita sostienen pelea en Willax (TROME)