Anelhí Arias sobre cubano Alejandro García, quien la agredió: "Quizá más adelante conversemos"

Anelhí Arias dijo que está tranquila, soltera y negó tener contacto con su expareja, el cubano Alejandro García, con quien terminó su relación después de que él la agrediera físicamente.



“Estoy tranquila, trabajando como tiene que ser. Regresé para crecer profesionalmente y eso es lo que estoy haciendo”, afirmó la exporrista, quien confesó que aún sigue con tratamiento psicológico.



Sobre Alejandro García, con quien se vio envuelta en un hecho de agresión, indicó:



“Yo estoy sola, no me comunicó con él, pero me han dicho que está arrepentido por lo que hizo. Quizá más adelante conversemos. Por ahora mi mente y mi tiempo están en hacer mis cosas para ver pronto a mis hijas”.



Asimismo, dijo que se siente fastidiada porque hay personas que se atreven a comentar y opinar sobre su vida.



“No voy a decir nombres porque realmente no me suman. Pero me revienta y me da coraje que haya gente que hable de mis cosas sin saber. Si quieren darme consejos, que me llamen, no salir públicamente a declarar para promocionarse. Yo he venido a trabajar, no a hacer escándalos. Por favor, que se abstengan de hacer comentarios y menos de mis hijas”, finalizó.