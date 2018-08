Anelhí Arias a cubano Alejandro García: "Esto es para que no maltrates a otras mujeres" | VIDEO y FOTOS

Anelhí Arias rompió su silencio y llorando confesó que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de Alejandro García, a quien denunció por violencia familiar (el domingo) en la comisaría de San Juan de Miraflores.

“Para mí es muy bochornoso ver esas imágenes que salieron (donde se ve que el cubano le jala los cabellos y empuja), pero no se puede tapar el sol con un dedo. Estoy pasando por una situación que muchas mujeres viven y se quedan calladas, pero no quiero callar más”, dijo Anelhí Arias en 'Tengo Algo Que Decirte'.

“He sido maltratada, ahí se ve (en el video), las agresiones también han sido psicológicas, gritos... fueron unas tres veces (que le pegó). Cuando él me jala (de los cabellos) y empuja, yo caigo al suelo y empiezo a gritar para que lo saquen de la habitación”, añadió Anelhí Arias.

La exporrista comentó que denunció al cubano para darle un ‘buen’ ejemplo a sus hijas. “Para mí no es fácil ver eso, si uno no lo ve no te das cuenta de la gravedad del asunto, por este video no llegué (más allá) porque podía matarme o matarlo. Tomé el valor de denunciarlo porque mis hijas, más adelante van a decir: ‘a mi mamá le pasó esto, pero salió a denunciar’... Soy una mujer fuerte, que ahora se siente débil, pero saldré adelante, quiero ser una mujer luchadora por mis niñas”, indicó Anelhí Arias.

Anelhí Arias

Además, la exporrista pidió ayuda para seguir un tratamiento psicológico. “La verdad no me siento bien, estoy inestable... quisiera que me ayuden con un tratamiento psicológico”, agregó Anelhí Arias en el programa ‘Tengo algo que decirte’.

Por último, su jefa de prensa, Irene Rojas, le pidió a Alejandro García que deje de llamarla para amenazarla y manipularla. Anelhí Arias también se dirigió a él para decirle que ‘las cosas suceden por algo y esto es para que no maltrates a otras mujeres y ya no me llames’

