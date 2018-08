Anelhí Arias denunció a cubano Alejandro García por brutal agresión en hotel | FOTOS

Lo denuncia. Anelhí Arias decidió entablar una denuncia por violencia familiar contra el cubano Alejandro García después de que Deysi Araujo revelara que su amiga fue víctima de golpes y patadas en un hotel de San Juan de Miraflores el pasado jueves 16 de agosto.

En el documento presentado en el programa 'En Exclusiva' se lee al detalle la denuncia por violencia familiar de Anelhí Arias contra el cubano. En el informe se cuenta que la animadora quiso retirarse a su habitación porque Alejandro García le estaba haciendo una escena de celos en la discoteca.

"(Alejandro García) le hizo una escena de celos y como había tomado licor, Anelhí Arias decide retirarse a una habitación que se le había brindado. Ella decide indicarle que se retire a lo que él no le hace caso y forcejea con la finalidad de que ingresen juntos a la habitación. La denunciante decide salir de la habitación para no discutir con él, lo que ocasionó que él le jale el cabello", se lee en la denuncia interpuesta por Anelhí Arias.

Tras la difusión del video del hotel publicado por Trome, Anelhí Arias declaró un día después de lo sucedido para señalar que todo estaba bien entre ellos y que le daba 'pena' su cubano porque no sabía controlarse cuando tomaba alcohol.

"Tomó mucho pisco sour y estaba descontrolado. Vio cosas que no había y se puso celoso del chico (Greg Michel). Tenía que amadrinar un hotel, pero al momento de salir de la habitación me jaló, resbalé y caí porque estaba con tacos. No me forcejeó", declaró a Trome.

En una reciente publicación en Facebook, el cubano Alejandro García pedía a Dios que lo guíe por el buen 'camino' y que le 'brinde las fuerzas que necesitaba'.

